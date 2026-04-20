Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se marchó satisfecho del Morera Soto, luego del 1-1 ante Alajuelense en el clásico.

Medford aseguró que "Saprissa es un equipo que sabe jugar finales" y que está a un partido de asegurar el segundo lugar.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras el partido:

Análisis del clásico: Hoy demostramos que Saprissa sabe jugar una final, atacamos y defendimos bien, hicimos un buen balance. Me quedo contento con un equipo de Saprissa que se mantuvo bien, al final, obviamente, nos defendimos bien, es parte de jugar una final. Tuvimos tres ocasiones en los últimos 10 minutos, ellos no tuvieron. El portero de nosotros atajó dos buenos tiros. El equipo se defendió bien, pero creó tres acciones en los últimos minutos. Queríamos ganar, tuvimos para ganar, pero también es Alajuelense. Estamos a un partido de consolidar el segundo lugar.

Equipo preparado para la fase final: Estamos aún en la etapa primera, hay que respetar a los rivales, no puedo estar pensando en más allá. Sabemos que tenemos un equipo que sabe jugar finales, eso está claro.

Jugadores polifuncionales: Es importante tener jugadores que puedan jugar en varios puestos. Tenemos jugadores polifuncionales y eso me deja tranquilo para hacer movimientos o sistemas diferentes.

Primer lugar: Quedar primero es una ventaja, pero yo perdí finales quedando en el primer lugar, así le ha pasado a muchos. Sí se tiene más posibilidades, pero no se asegura el campeonato, estamos tranquilos.