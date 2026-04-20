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"Si no nos da sería una lastima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados
Clásico de los heridos: Saprissa se despide de la cima y Alajuelense aún ve lejos clasificar
Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"
El estratega del Monstruo se marchó satisfecho del Morera Soto.
El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se marchó satisfecho del Morera Soto, luego del 1-1 ante Alajuelense en el clásico.
Medford aseguró que "Saprissa es un equipo que sabe jugar finales" y que está a un partido de asegurar el segundo lugar.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras el partido:
Análisis del clásico: Hoy demostramos que Saprissa sabe jugar una final, atacamos y defendimos bien, hicimos un buen balance. Me quedo contento con un equipo de Saprissa que se mantuvo bien, al final, obviamente, nos defendimos bien, es parte de jugar una final. Tuvimos tres ocasiones en los últimos 10 minutos, ellos no tuvieron. El portero de nosotros atajó dos buenos tiros. El equipo se defendió bien, pero creó tres acciones en los últimos minutos. Queríamos ganar, tuvimos para ganar, pero también es Alajuelense. Estamos a un partido de consolidar el segundo lugar.
Equipo preparado para la fase final: Estamos aún en la etapa primera, hay que respetar a los rivales, no puedo estar pensando en más allá. Sabemos que tenemos un equipo que sabe jugar finales, eso está claro.
Jugadores polifuncionales: Es importante tener jugadores que puedan jugar en varios puestos. Tenemos jugadores polifuncionales y eso me deja tranquilo para hacer movimientos o sistemas diferentes.
Primer lugar: Quedar primero es una ventaja, pero yo perdí finales quedando en el primer lugar, así le ha pasado a muchos. Sí se tiene más posibilidades, pero no se asegura el campeonato, estamos tranquilos.
"Si no nos da sería una lastima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados
El atacante de Alajuelense, Joel Campbell, aseguró que sería una lástima quedar eliminados en el torneo, luego del 1-1 en el clásico nacional en el Morera Soto.
Joel fue titular y jugó un gran partido, como en sus mejores años, regateó, dribló, sacó faltas y hasta le hicieron un penal.
Al finalizar el juego, el jugador brindó declaraciones en la transmisión de FUTV y destacó que pese a estar agradecido por la oportunidad de jugar un clásico más, se marchó triste por lo poder llevarse la victoria y poner a soñar al liguismo con la clasificación.
Clásico de los heridos: Saprissa se despide de la cima y Alajuelense aún ve lejos clasificar
Este fue el clásico de los heridos, un 1-1 en el Morera Soto y el que sonrió fue Herediano. Saprissa se despide del liderato y la Liga aún está afuera de la zona de clasificación.
Un clásico tiene folclor, ímpetu, garra, deseos, y sí... todo eso se vio en cancha. Dos goles, dos equipos urgidos por ganar, buen duelo en el banquillo entre Óscar Ramírez y Hernán Medford y un resultado justo en el césped.
Aquí no hay espacios para la polémica, Joel Campbell fue titular y dejó destellos de lo que un día fue, sostuvo el balón, le hicieron faltas, creó peligro, en fin... lo que ya sabemos en nuestro recuerdo. Fue su mejor partido del semestre.
En cuanto al Saprissa, los morados golpearon por medio de la vieja confiable: la táctica fija. Un buen centro y confiar en su torre para herir al rival.