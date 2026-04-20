"Si no nos da sería una lástima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados

El atacante de Alajuelense, Joel Campbell, aseguró que sería una lástima quedar eliminados en el torneo, luego del 1-1 en el clásico nacional en el Morera Soto.

Joel fue titular y jugó un gran partido, como en sus mejores años, regateó, dribló, sacó faltas y hasta le hicieron un penal.

Al finalizar el juego, el jugador brindó declaraciones en la transmisión de FUTV y destacó que pese a estar agradecido por la oportunidad de jugar un clásico más, se marchó triste por lo poder llevarse la victoria y poner a soñar al liguismo con la clasificación.

"Estoy agradecido con un partido más, el equipo dio todo, luchó hasta el fin, buscamos los puntos, matemáticamente estamos ahí, hay que seguir peleando", comentó Joel.

Además, Campbell respondió sobre el tenso panorama que queda para el club, pues está a tres puntos de Cartaginés, que es cuarto y restan solo seis por jugar.

"Vamos a preocuparnos por ganar los dos partidos, si no nos da sería una lástima", concluyó el delantero.