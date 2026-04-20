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Óscar Ramírez vio algo en arbitraje del clásico: "Hay cositas, mejor no hablo"
Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"
"Si no nos da sería una lástima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados
El atacante rojinegro jugó un gran clásico, pero se tuvo que conformar con un 1-1 que deja a la Liga en el quinto lugar.
El atacante de Alajuelense, Joel Campbell, aseguró que sería una lástima quedar eliminados en el torneo, luego del 1-1 en el clásico nacional en el Morera Soto.
Joel fue titular y jugó un gran partido, como en sus mejores años, regateó, dribló, sacó faltas y hasta le hicieron un penal.
Al finalizar el juego, el jugador brindó declaraciones en la transmisión de FUTV y destacó que pese a estar agradecido por la oportunidad de jugar un clásico más, se marchó triste por lo poder llevarse la victoria y poner a soñar al liguismo con la clasificación.
"Estoy agradecido con un partido más, el equipo dio todo, luchó hasta el fin, buscamos los puntos, matemáticamente estamos ahí, hay que seguir peleando", comentó Joel.
Además, Campbell respondió sobre el tenso panorama que queda para el club, pues está a tres puntos de Cartaginés, que es cuarto y restan solo seis por jugar.
"Vamos a preocuparnos por ganar los dos partidos, si no nos da sería una lástima", concluyó el delantero.
Óscar Ramírez vio algo en arbitraje del clásico: "Hay cositas, mejor no hablo"
El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, prefirió morderse la lengua para no hablar del arbitraje de Josué Ugalde en el clásico nacional, que terminó 1-1 en el Morera Soto.
En la conferencia de prensa posterior al juego, al Macho Ramírez le preguntaron por una acción en el segundo tiempo entre el saprissista Gerald Taylor y el defensor manudo Alexis Gamboa, pero el timonel prefirió no referirse a profundidad, aunque sí dijo que "hay cositas, mejor no hablo".
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez tras el partido:
Análisis del clásico: La idea era ganar para poder depender de nosotros, ahora nos queda pelear estos dos partidos y ver qué pasa.
Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"
El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se marchó satisfecho del Morera Soto, luego del 1-1 ante Alajuelense en el clásico.
Medford aseguró que "Saprissa es un equipo que sabe jugar finales" y que está a un partido de asegurar el segundo lugar.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras el partido: