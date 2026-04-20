Clásico de los heridos: Saprissa se despide de la cima y Alajuelense aún ve lejos clasificar

Este fue el clásico de los heridos, un 1-1 en el Morera Soto y el que sonrió fue Herediano. Saprissa se despide del liderato y la Liga aún está afuera de la zona de clasificación.

Un clásico tiene folclor, ímpetu, garra, deseos, y sí... todo eso se vio en cancha. Dos goles, dos equipos urgidos por ganar, buen duelo en el banquillo entre Óscar Ramírez y Hernán Medford y un resultado justo en el césped.

Aquí no hay espacios para la polémica, Joel Campbell fue titular y dejó destellos de lo que un día fue, sostuvo el balón, le hicieron faltas, creó peligro, en fin... lo que ya sabemos en nuestro recuerdo. Fue su mejor partido del semestre.

En cuanto al Saprissa, los morados golpearon por medio de la vieja confiable: la táctica fija. Un buen centro y confiar en su torre para herir al rival.

La fórmula del balón parado tuvo éxito para los morados que marcaron al 28', gracias a un cobro de tiro de esquina de Jefferson Brenes y a un cabezazo de Waston.

Por su parte

, la Liga mostró su corazón de campeón

, de ese que no deja de latir hasta el final, pero que este torneo no ha podido sonreír en pleno:

eliminados en Copa, en Concacaf y está a tres puntos de zona de clasificación a falta de dos fechas para terminar fase regular.









Al 39' fue la algarabía rojinegra gracias a un penal bien cobrado por Ronaldo Cisneros, luego de una falta muy clara de Brenes a Campbell.



En el complemento el duelo fue aún más parejo. Ambos clubes entendieron que el partido se torno en el que metía un gol, ganaba. Eso llenó de tensión a la hinchada y de control a los jugadores: equilibrio en parte baja del Monstruo e impresión en el ataque manudo producto de la presión.

Al final esto es así, un 1-1 que no le sirvió ni a los manudos ni a los morados. Un sentimiento de que se entregó todo en cancha, pero faltó ese puntillazo final para que hubiera un ganador en el clásico.

Los goles del partido: