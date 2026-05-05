Joel Campbell: de un recibimiento de estrella a la incertidumbre de su futuro con Alajuelense

El Clausura 2026 de Liga Deportiva Alajuelense fue una decepción. No pudieron defender el título logrado en el Apertura y, tras ganarlo todo, la institución se quedó con las manos vacías. Una de las grandes incógnitas es el futuro de Joel Campbell.

El atacante, que llegó al Morera Soto seguido por los reflectores, ahora no tiene certeza de si su futuro será con la camiseta rojinegra. El adiós puede ser tan incierto como fue por todo lo alto su recibimiento.

Así ha sido el paso de Joel por la Liga, marcado por altos y bajos.

El 8 de junio del 2023, lo que era un secreto a voces se hizo oficial: Joel Campbell era jugador de Alajuelense.

Luego de estar en el León de México, manudos y Saprissa estuvieron en la lista del delantero, quien optó por los del barrio El Llano.

Esa misma noche, en un especial transmitido en vivo por Canal 6 desde la sede de uno de los principales patrocinadores del equipo, Campbell fue recibido en un ambiente de fiesta especial.

“Me gusta estar donde siento que me aprecian y estar donde siento que quieren que esté”, dijo en aquella ocasión.

De entrada, se le consultó sobre la sequía de títulos que tenían los manudos en aquel momento y esto dijo: “Me gusta la presión, me gusta ese riesgo y sé que tenemos una tarea muy difícil, porque tuvimos varios traspiés y la afición está dolida”.

El 26 de julio del 2023, tras 12 años y cinco meses, Campbell volvió a jugar con un club en Costa Rica. El rival fue Santos y el delantero estuvo los 90 minutos en el Ebal Rodríguez.

Cuatro días después se besaba el escudo de Liga Deportiva Alajuelense al celebrar su primer gol con los erizos, desde el punto de penal ante Liberia.

Con el viento en las velas, para los manudos llegó el primer clásico.

Joel Campbell fue el mejor jugador del terreno de juego. Alajuelense fue mejor que Saprissa. Los equipos entregaron un partidazo en el Morera Soto, que se dejaron los locales por marcador de 2-1, ambos tantos del fichaje bomba de aquel Apertura.

Pero el paso de Joel por el equipo no ha sido la constante que fueron los primeros meses.

Las lesiones y los baches de rendimiento han marcado a Joel Campbell.

Por ejemplo, para noviembre de aquel 2023 lo aquejaba una molestia.

Para abril del 2024, lo que entregaba Campbell en cancha preocupaba a la feligresía rojinegra.

"Sabemos que es un jugador que siempre va a estar en el ojo porque se espera mucho de él y es normal, por lo que ha mostrado con los años tanto en Selección como en los equipos. Está en un momento en que no está en su mejor nivel, la única forma de que levante es trabajando y haciendo su mejor esfuerzo”, dijo Bryan Ruiz al salir en su defensa.

A mediados del 2024 se dio un movimiento sorpresa. Campbell hizo maletas y se fue a jugar en el Atlético Clube Goianiense de Brasil.

La 31 no llegaba y en 56 partidos como rojinegro marcó 16 goles y logró 7 asistencias en campeonato nacional y Torneo de Copa.

La aventura en el sur del continente no fue del todo productiva y mucho se hablaba al final del 2024 sobre si regresaba al Morera Soto.

El 13 de enero del 2025 se definió la novela con el regreso de Campbell, esta vez con menos fanfarria que en su primera llegada.

A finales del Clausura 2025 ya se discutía sobre la continuidad de Joel en la Liga. Venía de anotar solo dos goles.

El Apertura 2025 tampoco fue brillante y este año empezó con una lesión más.

Cuando Alajuelense quedó eliminada de la segunda fase de este torneo, Campbell estaba fuera por lesión. Este lunes, la Liga anunció que el equipo se iba a vacaciones, ya que no hay entrenador.

Campbell se fue a su casa sin saber si el Apertura lo jugará vestido de rojinegro o con otra camiseta, muy lejos de la bienvenida que tuvo hace tres años, con un legado de dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas.