La era post-Óscar Ramírez: así está el presente en la Liga tras dura eliminación

La Liga pasó de ganarlo todo a irse con las manos vacías. La presión, el cansancio, su manejo con la prensa, con jugadores que tienen actos de indisciplina calaron hondo: Óscar Ramírez no sigue y con esto todo un "terremoto" de decisiones que se vienen en la era post-Macho.

La dirigencia y Carlos Vela, gerente deportivo, estudian perfiles de técnicos extranjeros para asumir el banquillo.

La primera decisión será quién asuma el equipo. Posteriormente, hay jugadores que tienen todo listo para su no continuidad: el atacante José Alvarado es uno de ellos.

Lo de Joel Campbell también es tema: vence contrato, pero... ¿Seguirá? Este medio sabe que Joel se ha mantenido entrenando con el club con normalidad.

Los temas en la organización van desde lo deportivo hasta lo extradeportivo, hay que recordar el episodio tras el que sancionaron a Alejandro Bran y Kenneth Vargas por indisciplina.

En estos días hay más preguntas que respuestas. Todo apunta a que la dirección técnica recaerá en un extranjero.

El banquillo manudo es caliente. No cualquiera se puede sentar en una silla por la que acaban de pasar dos pesos pesados de la dirección técnica del país: Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez.

Los dos fueron campeones centroamericanos, El Macho levantó la 31. Ambos aportaron experiencia, Guimaraes potenció jóvenes que hoy están en el extranjero.

Los manudos buscan un perfil ganador, que dé oportunidad a sangre joven y con un ADN ofensivo.

A esta hora solo ha saltado un nombre y es el del paraguayo José Saturnino Cardozo, pero todo apunta a que está cerca de renovar con Liberia.

Esta semana será crucial para reuniones, conversaciones con jugadores, agentes y técnicos que podrían entrar dentro del perfil de lo que se quiere.