Joaquim Batica sobre Campbell: "Joel está en el mercado nacional e internacional desde enero"

A Joel Campbell se le acaba contrato con Alajuelense al finalizar este torneo. ¿Qué pasará con él?

Teletica.com conversó con Joaquim Batica, representante de Campbell, sobre el presente y futuro del 10 rojinegro.

“Como todos los futbolistas que terminan contrato, Joel está en el mercado nacional e internacional desde el mes de enero”, dijo Batica a este medio.

Batica fue claro en algo: “Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro”.

Además, el agente, que ha acompañado al futbolista en toda su carrera, destacó que en el presente analiza el mercado de transferencias.

“Todavía estamos analizando el mercado y las diferentes opciones. Todo debe mantenerse confidencial hasta que sea oficial”, destacó.

Joel, de 33 años, llegó a la Liga hace tres años; ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas.

