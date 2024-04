¿Cómo ve Guima a Joel Campbell?

Cierre de torneo: Está muy bravo, para poder alejarnos de los que están cerca y acércanos de los que están largo hay que hacer una seguidilla de victorias. A partir de la próxima semana esto no va a parar.

Buen torneo: Yo lo he dicho anteriormente, yo creo que el interés del torneo siempre pasa porque los de tradición estén peleando y los de mediana posición siempre estén haciendo que los de arriba se preocupen, no solo San Carlos lo hacen, Hernán Medford con Sporting, Minor Díaz en Liberia, eso es muy beneficioso para que los equipos tradicionales no se duerman sabiendo que hay que dar el máximo en cada juego.