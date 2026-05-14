Carlos Vela sobre la llegada de Rescalvo: “En el análisis no entró el pasaporte”

El español Ismael Rescalvo es el nuevo entrenador de Alajuelense. El gerente deportivo manudo, Carlos Vela, dio a conocer los aspectos detrás de la designación.

“Se hizo un proceso largo y ordenado donde se analizaron perfiles y hubo entrevistas. Al tener un perfil de técnico tan definido, el apoyo fue unánime”, comentó el mexicano, quien ya había trabajado con Rescalvo.

“En el análisis no entró el pasaporte. El perfil era claro, basándonos en cinco puntos: ser una persona intachable y tener experiencia en un club grande, con presión de ganar; ser afín a las áreas multidisciplinarias del CAR; tenía que ser una persona que le diera proyección a los jóvenes y que tuviera un estilo de juego protagonista, y creo que Ismael los cumple”, añadió Vela.

Para el gerente, el haber coincidido con el timonel en México no fue determinante, aunque sí relevante.

“No es determinante, pero te da cierta certeza. Haber tenido la oportunidad de trabajar juntos en el día a día ayuda mucho en el proceso de toma de decisiones y de trabajo”, comentó.

Sobre lo que buscan en el proyecto, no hay sorpresas.

“En un club grande la búsqueda es un título y no le vamos a rehuir, ese es el reto. Esperamos ver un equipo protagonista, que tenga la pelota, que ataque con muchos jugadores y que tome riesgos”, concluyó Vela.