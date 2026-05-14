Liga Deportiva Alajuelense
Nuevo técnico de Alajuelense ya está en el país
El extranjero tendrá su presentación este jueves en el CAR.
El técnico español Ismael Rescalvo será el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.
Luego de la salida de Óscar Ramírez, Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, se avocó a estudiar perfiles.
En los últimos días se entablaron los contactos entre el estratega y la Liga para buscar llegar a un acuerdo.
Rescalvo incluso ya arribó al país y este mismo jueves será presentado en el Centro de Alto Rendimiento en un conferencia de prensa que convocó el club a las 10:30 a. m.
Rescalvo ha dirigido clubes como Envigado, Independiente Medellín y Tolima en Colombia, Independiente del Valle, Emelec y Barcelona en Ecuador, The Strongest en Bolivia y Mazatlán de México.
Su última experiencia fue en 2025, cuando estuvo al frente de Barcelona.