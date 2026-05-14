Ismael Rescalvo, nuevo técnico de la Liga: "La indisciplina en mis valores no existe"

De verbo fluido, con carácter calmado y en busca de su primer título como técnico, así es Ismael Rescalvo, quien asumirá las riendas de Liga Deportiva Alajuelense por el próximo año.

Se hará acompañar en el banquillo de su hermano Juan Rescalvo como asistente técnico; además, buscan fortalecer el trabajo con otro asistente costarricense.

Dentro de lo más destacado que habló Rescalvo fue sobre la indisciplina, algo innegociable en sus equipos.

Sobre la llegada a la Liga.

“Agradezco esta oportunidad. Sé a dónde llego, es un equipo con retos grandes que me gusta afrontar.

"Alajuelense es el equipo más grande de Costa Rica. He tenido conocidos que han trabajado aquí. Siempre me ha llamado la atención el fútbol costarricense, así que es una motivación muy grande la que tengo.

"Sé que en los últimos años la afición ha pasado momentos complicados, pero quiero devolver la alegría a la hinchada".

Sobre el futuro de Joel Campbell en el equipo.

“El jugador ya terminó su contrato con el club, tendremos una conversación con él y a partir de ahí tomaremos la decisión con calma".

Sobre la falta de títulos en su currículum.

“He perdido finales, en otros momentos me he ido cuando el equipo ha estado muy cerca de ganar, pero eso no me preocupa, vengo con la misión de sacarle el potencial a la plantilla y pelear por el campeonato y la Copa Centroamericana”.

Sobre cómo maneja los actos de indisciplina

“Soy conocedor de lo que ha pasado. Carlos (Vela) me conoce y eso es innegociable; la indisciplina en mis valores no existe y tengo muy claro que eso no va conmigo.

“Por mi experiencia, no caben en mis valores no es negociable la indisciplina y que eso hay que cumplirlo. El escudo que llevamos en el pecho no solo es cuando entramos por esa puerta, sino que hay que entender que son 24 horas".

¿Cómo es el manejo con la prensa?

“Nunca he tenido ningún inconveniente. Cuando ha habido autocrítica, siempre con respeto; respeto mucho la opinión del periodista”.

Compromiso con el proyecto y evitar que se marche antes.

“Son circunstancias del fútbol y cuando hay un proyecto a largo plazo y estable, no hay por qué irse”.

Características del futbolista latino.

“Yo me he criado en el fútbol sudamericano y eso me ha ayudado mucho a adaptarme al fútbol latino, y muchos años en eso me facilitan la adaptación al juego de acá”.

Impresiones sobre el CAR.

“Es algo que es una locura, todos los recursos que tiene el club; solo he visto un club en Sudamérica que tiene lo mismo, que es Independiente del Valle, y dentro de la exigencia del club, así que es cuestión de trabajar y comprometerse”.

Experiencia en el Barcelona de Ecuador

“Fue una etapa completa con un club muy convulso, sufrimos varios meses sin cobrar y tiene que convivir con una plantilla sin meses sin cobrar y situaciones anormales que uno vive y que dejan muchos aprendizajes, pero siempre agradecido, pues es un club muy grande. Viví seis años en Ecuador, así que es mi segunda casa”.

Sobre la planilla actual de la Liga.

“Es una gran plantilla e invertir el tiempo para poder unir el trabajo desde abajo hacia arriba y que vengan lo más preparados posibles. En el fútbol, todo el mundo se prepara para ganar y lo bueno es que tenemos semanas de trabajo para ir adaptando el proceso. Queremos intentar construir lo que el equipo lleva rato haciendo”.

Proyecto con los jóvenes.

“Creo porque lo he vivido y no solo es un proceso de entrenamiento, es un proceso integral donde el club les está dando, así que nosotros tenemos la oportunidad de poder construir sueños, pues muchos chicos quieren vivir y debutar en Primera, así que debutarlos así es fácil. No hablo solo de la parte institucional, sino de la hinchada”.

¿Pidió consejo a algunos de los españoles que ya estuvieron en el país?

“Sé quiénes son los españoles que han trabajado acá en Alajuelense, pero no los conozco, con quien sí coincidí en Deportes Tolima (Colombia) fue con Ángel Catalina, que pasó por Saprissa”.

Mensaje para la afición.

“Que se sientan orgullosos de ver a un equipo con entrega, con iniciativa y que puedan iniciar bien los partidos y que el juego conecte con la gente. Veo la planilla actual y no tengo duda alguna de que con lo que hay y alguno otro que podamos traer nos lleve a la victoria”.



