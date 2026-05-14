Este es el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense

Es oficial. El técnico español Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Así lo dio a conocer el club este jueves en una conferencia de prensa donde se oficializó al español de 44 años.

Rescalvo suplirá así la salida de Óscar Ramírez, quien no pudo clasificar al equipo a las semifinales.

El nuevo estratega ha dirigido clubes como Envigado, Independiente Medellín y Tolima en Colombia, Independiente del Valle, Emelec y Barcelona en Ecuador, The Strongest en Bolivia y Mazatlán de México.

Su última experiencia fue en 2025, cuando estuvo al frente del Barcelona de Ecuador.

De momento, su principal misión será devolver a la Liga a los primeros lugares y luchar por el tetracampeonato centroamericano.