Alejandro Bran y Kenneth Vargas quedan fuera de la Liga

El volante Alejandro Bran y el atacante Kenneth Vargas quedaron fuera de Liga Deportiva Alajuelense.

El club lo anunció por medio de un escueto comunicado de prensa en el que indican que la decisión se toma tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes.

"En estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", cita el texto.

Las controversias de Alejandro Bran

El futbolista Alejandro Bran vuelve a estar envuelto en polémica. En 68 días el futbolista vivió dos controversias.

La primera fue el 19 de marzo, en el parqueo de un condominio en La Sabana, en la que se necesitó la intervención de la Fuerza Pública.

El propio jugador publicó una historia en su Instagram en el que comentaba lo sucedido.

"Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla", comenzó escribiendo en una historia en su cuenta de Instagram.



Bran explicó que "según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa".



El mediocampista rojinegro destacó: "No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido".



Por último, el jugador rojinegro informó que no se impuso ante la ley. "Tampoco me impuse ante la ley o forcejeé para que no me arrestarán. Tal así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo. Tan así que no me llevaron a ninguna comisaría".



Tras lo sucedido, Alajuelense lo castigó, al enviarlo a entrenar con la Sub-21 y lo dejó fuera por un partido. También se dio una multa económica. Luego regresó al primer equipo.

Ahora, este 26 de mayo, el jugador vuelve a estar inmiscuido en un nuevo escándalo. Desde la Federación Costarricense de Fútbol lo separaron de la convocatoria para los partidos ante Colombia e Inglaterra.

La Federación tomó esa decisión luego de comunicar lo siguiente: "Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".

Esto ahora con el seleccionador nacional, Fernando Batista; sin embargo, hay un antecedente el 25 de junio de 2025, en plena Copa Oro, cuando el entonces técnico mexicano Miguel Herrera dio una noche libre.

En ese entonces, este medio publicó: ¿Polémica? Así disfrutaron jugadores de La Sele de noche en Las Vegas.