Morados mundialistas: Tomás Rodríguez y Fidel Escobar fueron convocados por Thomas Christiansen

Las semanas de incertidumbre se terminaron para Saprissa y para Fidel Escobar y Tomás Rodríguez: los morados van para el Mundial 2026.

Así lo dio a conocer este martes el técnico canalero, Thomas Christiansen, quien anunció su grupo de convocados para la Copa del Mundo.

Mientras Tomás jugó 22 partidos, 20 como titular, y marcó seis tantos, Fidel lidió con lesiones y solo estuvo en cancha en cinco cotejos, cuatro de ellos desde el arranque.

Los panameños están en el grupo L de la competencia y debutarán el 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto, Canadá.

El 23 de junio el rival será Croacia en el mismo estadio y cerrarán la fase de grupos ante Inglaterra el 27, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Esta es la segunda vez que Panamá logra clasificar a un Mundial, luego de su primera participación en Rusia 2018.