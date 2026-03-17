Alajuelense llega a partido vital contra Los Angeles FC con racha de cuatro partidos sin perder

Este martes en el Morera Soto, a partir de las 7 p. m., la Liga Deportiva Alajuelense se juega mucho contra Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.

Los manudos tienen cuatro partidos sin perder y comienzan a encaminar un semestre que empezó complicado.

Contra el equipo de la MLS está en juego un boleto a los cuartos de final, además de un premio de $300.000, unos ₡140 millones.

Con el equipo ya en zona de clasificación del Clausura 2026, el técnico Óscar Ramírez sabe lo importante que es este cruce. Además, tiene claro el rival que enfrenta.

“Esto son finales y muchas veces hay que saberlas manejar. Con el tema de los resultados, el empate nos da el pase, pero podemos buscar más cosas. Hemos intentado corregir algunos aspectos con el balón. También hay que ser muy claros en que es un equipo diseñado para ser campeón de la MLS, no es algo improvisado. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para sacarle provecho a esto”, aseguró.

El empate del partido de ida en Estados Unidos fue positivo para los rojinegros, ya que en Concacaf el gol de visitante sí cuenta para desempatar una serie.

Esto quiere decir que Alajuelense clasifica si gana o empata 0-0. Para Los Angeles FC funciona un triunfo o cualquier empate 2-2 o con más goles. La serie se extiende si el marcador tras 90 minutos es 1-1.

En caso de irse al alargue, se jugarán dos tiempos extra y, de ser necesario, se definirá en tanda de penales.