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Celso Borges previo a la vuelta ante LAFC: "Llegar a estos partidos ganando es muy diferente"
Óscar Ramírez previo al duelo de vuelta ante LAFC: "Es un juego de cero errores"
Alajuelense tiene marca positiva cuando empata en la ida en la Copa de Campeones de Concacaf
Alajuelense llega a partido vital contra Los Angeles FC con racha de cuatro partidos sin perder
Los manudos empataron hace una semana de visita y tienen una clara oportunidad de sellar su boleto a cuartos de la Copa de Campeones de Concacaf.
Este martes en el Morera Soto, a partir de las 7 p. m., la Liga Deportiva Alajuelense se juega mucho contra Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf.
Los manudos tienen cuatro partidos sin perder y comienzan a encaminar un semestre que empezó complicado.
Contra el equipo de la MLS está en juego un boleto a los cuartos de final, además de un premio de $300.000, unos ₡140 millones.
Con el equipo ya en zona de clasificación del Clausura 2026, el técnico Óscar Ramírez sabe lo importante que es este cruce. Además, tiene claro el rival que enfrenta.
“Esto son finales y muchas veces hay que saberlas manejar. Con el tema de los resultados, el empate nos da el pase, pero podemos buscar más cosas. Hemos intentado corregir algunos aspectos con el balón. También hay que ser muy claros en que es un equipo diseñado para ser campeón de la MLS, no es algo improvisado. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para sacarle provecho a esto”, aseguró.
El empate del partido de ida en Estados Unidos fue positivo para los rojinegros, ya que en Concacaf el gol de visitante sí cuenta para desempatar una serie.
Esto quiere decir que Alajuelense clasifica si gana o empata 0-0. Para Los Angeles FC funciona un triunfo o cualquier empate 2-2 o con más goles. La serie se extiende si el marcador tras 90 minutos es 1-1.
En caso de irse al alargue, se jugarán dos tiempos extra y, de ser necesario, se definirá en tanda de penales.
Celso Borges previo a la vuelta ante LAFC: "Llegar a estos partidos ganando es muy diferente"
El experimentado volante Celso Borges habló previo al duelo de vuelta ante Los Angeles FC, luego de que el partido de ida terminara 0-0, y aseguró que Alajuelense debe mantenerse fiel al plan de juego y competir con inteligencia para buscar el boleto.
El capitán rojinegro destacó que el equipo debe tener claridad en la estrategia, pero también convicción colectiva para afrontar un compromiso de alto nivel.
Óscar Ramírez previo al duelo de vuelta ante LAFC: "Es un juego de cero errores"
Alajuelense cuenta las horas para enfrentar a Los Angeles FC en el juego de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
Los rojinegros consiguieron un valioso empate 0-0 en Los Ángeles y cerrarán este martes en el Morera Soto en un partido de alta concentración y “cero errores” según lo cataloga el técnico rojinegro Óscar Ramirez.
“Nosotros queremos tener más posesión del balón, pero ante un equipo que tiene tantas virtudes esto podría verse afectado, tenemos que tener un partido muy pensante y de saberlo llevar, no regalar nada y tratar de aprovechar lo que podamos producir. Es un juego de cero errores y aprovechar una oportunidad que quede”, mencionó el estratega.
Para el Machillo, sus futbolistas llegan con distribución de cargas importante y un golpe anímico tras las tres victorias seguidas en el torneo local que les permite estar de regreso en la pelea.
Alajuelense tiene marca positiva cuando empata en la ida en la Copa de Campeones de Concacaf
Este martes, Liga Deportiva Alajuelense recibe en el Morera Soto a Los Angeles FC. El partido está pactado para las 7 p. m. y los rojinegros llegan con el sueño de clasificar a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
La serie está abierta, luego de que la semana anterior los manudos salieran del BMO Stadium con un empate 1-1.
Históricamente, si Alajuelense empata en el juego de ida en esta competencia, consigue sacar la serie. Así queda claro al revisar las estadísticas de Concacaf.
“El empate fue el número 7 para LD Alajuelense en partidos de ida en cualquier serie en la Concacaf Copa de Campeones. Solo 1 vez fue eliminado: por CD Olimpia (HON) en las semifinales de la edición 1988 (1-1 en la ida el 27-nov-1988, derrota 2-1 en la vuelta el 4-dic-1988); logró la clasificación 5 veces”, indicó la organización.