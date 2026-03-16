Alajuelense tiene marca positiva cuando empata en la ida en la Copa de Campeones de Concacaf

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense recibe en el Morera Soto a Los Angeles FC. El partido está pactado para las 7 p. m. y los rojinegros llegan con el sueño de clasificar a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La serie está abierta, luego de que la semana anterior los manudos salieran del BMO Stadium con un empate 1-1.

Históricamente, si Alajuelense empata en el juego de ida en esta competencia, consigue sacar la serie. Así queda claro al revisar las estadísticas de Concacaf.

“El empate fue el número 7 para LD Alajuelense en partidos de ida en cualquier serie en la Concacaf Copa de Campeones. Solo 1 vez fue eliminado: por CD Olimpia (HON) en las semifinales de la edición 1988 (1-1 en la ida el 27-nov-1988, derrota 2-1 en la vuelta el 4-dic-1988); logró la clasificación 5 veces”, indicó la organización.

Los erizos se han impuesto al Olimpia de Honduras (1971), Juventud Retalteca de Guatemala (1986), Municipal de Guatemala (1992), Saprissa en la final 2003-2004 y New England Revolution de Estados Unidos (2005-2006).

Alajuelense llega en un buen momento al partido. Viene de ganar en el Clausura 2026 y se metió en la zona de clasificación. Los Angeles FC, por su parte, derrotó al St. Louis 2-0 en la MLS.

El empate del martes anterior en Estados Unidos fue positivo para los rojinegros, ya que en Concacaf el gol de visitante sí cuenta para desempatar una serie.

Esto quiere decir que Alajuelense clasifica si gana o empata 0-0. Para Los Angeles FC funciona un triunfo o cualquier empate 2-2 o con más goles. La serie se extiende si el marcador tras 90 minutos es 1-1.