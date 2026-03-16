Óscar Ramírez previo al duelo de vuelta ante LAFC: "Es un juego de cero errores"

Alajuelense cuenta las horas para enfrentar a Los Angeles FC en el juego de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Los rojinegros consiguieron un valioso empate 0-0 en Los Ángeles y cerrarán este martes en el Morera Soto en un partido de alta concentración y “cero errores” según lo cataloga el técnico rojinegro Óscar Ramirez.

“Nosotros queremos tener más posesión del balón, pero ante un equipo que tiene tantas virtudes esto podría verse afectado, tenemos que tener un partido muy pensante y de saberlo llevar, no regalar nada y tratar de aprovechar lo que podamos producir. Es un juego de cero errores y aprovechar una oportunidad que quede”, mencionó el estratega.

Para el Machillo, sus futbolistas llegan con distribución de cargas importante y un golpe anímico tras las tres victorias seguidas en el torneo local que les permite estar de regreso en la pelea.

“Ya hemos estudiado el partido que tuvimos allá, unas cosas muy buenas que se hicieron y otras por mejorar. Esto son finales y muchas veces hay que saberlas manejar y con el tema de los resultados, que el empate nos da el pase, pero podemos buscar más cosas, hemos intentado corregir algunas cosas con el balón, también hay que ser muy claros que es un equipo diseñado para ser campeón de la MLS, no es algo improvisado, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para sacarle provecho a esto”, aseguró de forma mesurada.

Ramírez tiene experiencia manejando este tipo de series de ida y vuelta, pese al calificado rival que tendrán enfrente.

“Esta clase de partidos son importantísimos siempre arrancar bien, arrancar con confianza, con lo planeado, ir visualizando el plan, si está funcionando o no, pero con la pequeña ventaja que tenemos es saberlo manejar y tratar de ser efectivos sería importante”, aseveró.

Finalmente, el Machillo quiso enviar un sólido mensaje a la afición rojinegra de cara al partido de este martes.

“La afición ha sido un pilar importante en el apoyo y mañana será un partido con muchas características de noches bonitas de fútbol. El equipo pondrá mañana todo su desempeño y concentración para sacar esto adelante”, puntualizó.

Alajuelense recibirá al LAFC a partir de las 7 p. m. en el estadio Morera Soto y se espera un lleno total en La Catedral.











