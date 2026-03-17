Celso Borges previo a la vuelta ante LAFC: "Llegar a estos partidos ganando es muy diferente"

El experimentado volante Celso Borges habló previo al duelo de vuelta ante Los Angeles FC, luego de que el partido de ida terminara 0-0, y aseguró que Alajuelense debe mantenerse fiel al plan de juego y competir con inteligencia para buscar el boleto.

El capitán rojinegro destacó que el equipo debe tener claridad en la estrategia, pero también convicción colectiva para afrontar un compromiso de alto nivel.

“Nos toca acatar el plan de juego que se lleve. Ya hoy va a quedar más claro, pero sí tiene que estar el convencimiento de todos. En el primer partido estuvimos todos bien comprometidos y lo hicimos bien, pero es más que eso, más allá de la estrategia, va más allá del resultado”, señaló Borges.

El manudo también resaltó que el fútbol tiene un fuerte componente emocional, por lo que considera clave saber manejar las emociones durante el partido.

“El fútbol es emocional, no solo el tico. Es verdad que los latinoamericanos somos más emocionales que el resto, pero hay que saberlo conducir bien y sacarle provecho. Sin embargo, hay que mantener la cabeza tranquila y no dejarse llevar por la euforia del estadio”, afirmó.

Borges espera que el estadio Alejandro Morera Soto se convierta en un aliado fundamental para el equipo este martes a partir de las 7 p. m., aunque recalcó que esa energía debe administrarse de forma inteligente.

“Será un ambiente bravo a nuestro favor, es jugar con eso, pero de una manera acertada e inteligente”, comentó.

El mediocampista también reconoció que existen diferencias económicas entre los clubes, pero destacó la forma en que Alajuelense ha logrado competir ante equipos con mayor poder financiero.

“Distancias hay, pero lo que no se determina es cómo competir. Creo que eso habla de lo bien que lo ha hecho la Liga. Hemos encontrado la manera de acortar esas distancias a la hora de competir. Ellos tienen más herramientas y poder económico, pero eso no significa que no podamos competir”, expresó.

Finalmente, el experimentado jugador confía en que el ambiente en el Morera Soto será determinante y recordó los grandes escenarios que ha vivido en ese estadio.

“He vivido ambientes muy bonitos en el Morera y estoy seguro que el de mañana no será la excepción. Espero a la gente súper entonada con nosotros y que el estadio ruja durante todo el partido”, indicó.

Borges también explicó que el momento anímico del equipo puede influir en este tipo de encuentros.

“El fútbol tiene esa cosa, a veces lo que se necesita es una victoria. A veces cuando uno gana lo necesita para respaldar el trabajo que se venía haciendo bien. Ahora estamos en un momento bueno y llegar a estos partidos ganando es muy diferente anímicamente a venir con derrotas”, concluyó.



