Fernández evita triunfalismo tras encuesta; opositores dicen que elección no está definida

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) es vista con recelo hasta por quienes se ven más beneficiados en ella.

Aunque el estudio la posiciona a la cabeza e, incluso, la proyecta como ganadora en primera ronda, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), evita tirar las campanas al aire.

"No hay espacio para el triunfalismo. Aquí nadie afloja. Así que vamos a seguir trabajando muy duro en la recta final de la campaña rumbo al día de las elecciones", aseveró la candidata que se presenta como el continuismo del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves.

Eso sí, la exministra de la Presidencia agradeció el apoyo e invitó a sus seguidores a salir a votar para triunfar el próximo 1.° de febrero y obtener 40 diputaciones.

"Hay un alto porcentaje de indecisos y más del 60% dice que puede cambiar su voto en las próximas semanas. En todas las encuestas, Álvaro Ramos es el único con opciones reales de pasar a segunda ronda y ganar al continuismo, porque ha demostrado que hay proyecto, hay equipo y hay capacidad para gobernar. No improvisamos. Sabemos qué hacer y cómo hacerlo", destacó por su parte el jefe de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), César Rodríguez.

El educador y periodista de profesión recordó que instrumentos de medición como el publicado este miércoles muestran apenas una fotografía de un momento específico.

Frente a los resultados de la encuesta, desde la divisa verdiblanca llamaron a la unidad, en defensa de la democracia.

"El Centro de Investigación y Estudios Políticos nos confirma que somos la única fuerza de oposición que sigue creciendo, mientras otras tendencias se estancan o caen. Desde que inició esta campaña, nosotros hemos seguido creciendo de manera sostenida. Lo vemos en las calles, los vemos en redes. Esto aún no está definido, hay muchísima gente indecisa. Nosotros somos los que le podemos ganar al oficialismo en una segunda ronda entre dos mujeres que contrasten ideas y propuestas", apuntó por su parte Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La ex primera dama y arquitecta invitó a los ciudadanos a sacar sus banderas, hablar con vecinos y amigos para convencerlos a salir a votar en los próximos comicios.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), optó por envalentonar a los electores.

"Hay que hacer un llamado generalizado por salir a votar para que se empuje a una segunda ronda electoral. Es más profundo que nuestros intereses particulares como partido. Debemos articularnos. Tenemos una enorme responsabilidad en empujar esa segunda ronda electoral. "No dejemos que nos trague el miedo. No dejemos que nos trague la desesperación y nos congele. Por el contrario, movilicemos todo nuestro esfuerzo en la defensa de nuestro país, de la sociedad en que nacimos, y de la democracia. Vale la pena hacerlo", señaló el actual diputado.

Quien se mostró más optimista fue José Aguilar, del Partido Avanza (PA). Valga recordar que, con su desempeño en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este psicólogo logró un salir del margen de error y captar un 4% de la intención de voto.

"Recibimos con gratitud en nuestro corazón estas noticias tan positivas de este enorme crecimiento, de ser el movimiento que más crece y más avanza", señaló el candidato. "Estamos convencidos de que nosotros podemos unir a este país maravilloso, podemos no venir en contra de nadie, sino a favor de un país que va a luchar para recuperar su seguridad, que va a luchar para darle oportunidades y solidaridad al pueblo y a la gente para que pueda salir adelante, que va a batallar para poder ser un país próspero, con dignidad, con educación", agregó.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apuntó que estudiarán los resultados de la encuesta. En esa línea, recordó que las entrevistas se realizaron antes de la celebración de debates como el de OPA, el del Diario Extra o el de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"Nosotros sentimos que ha habido un efecto importante en la dinámica electoral y en la colaboración de distintas candidaturas presidenciales, especialmente a la luz de que el desempeño que he tenido ha sido considerado como muy sólido y así lo han reconocido múltiples observadores. "Tampoco estos resultados reflejan lo que hemos estado experimentando en eventos públicos donde hemos tenido asistencia masiva en eventos en Puntarenas, en Pérez Zeledón, en Heredia, en Alajuela y en otras mediciones de opinión", indicó el analista de políticas públicas.

Un tono diferente tuvo Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD).

"Si tomamos en cuenta el fracaso que han tenido en las últimas tres elecciones estas encuestadoras, pues no podemos estar más que contentos: al que ponen de primero, de fijo pierde", afirmó el abogado. "Este 1.° de febrero no se deje engañar. Las encuestas no mandan. Vamos todos con la oposición y vamos todos a votar en silencio, sin que nos manipulen, sin que nos digan qué es lo que hay que hacer. Vamos a poner esa equis y vamos a decirle a las casas encuestadoras que Costa Rica merece más", añadió.

De hecho, los estudios de opinión tuvieron dificultades para predecir los triunfos de Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y el propio Chaves.

La de este miércoles es la penúltima encuesta que tiene prevista publicar el Centro de Investigación y Estudios Políticos. La restante será divulgada el 28 de enero próximo.



