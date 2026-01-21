Rónald González: 37 años como figura del fútbol tico

Lo más destacado
El nuevo director de Selecciones Nacionales tiene como prioridad la contratación de un nuevo entrenador de La Sele.
Desde que apareció en el fútbol nacional, hace 37 años, Rónald González ha sido una de las grandes figuras del fútbol tico.
Este miércoles se dio un nuevo capítulo en la historia de González, ya que fue nombrado como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).
El camino de Rónald en el balompié nacional tuvo su primer capítulo en el Mundial Sub-20 de 1989 en Arabia Saudita. El defensa llamó la atención por su juego y liderazgo como parte de los recordados Cara Sucias.
Un año después, González, quien había debutado en Uruguay y era ficha del Deportivo Saprissa en ese momento, se coló en la lista de Bora Milutinović para el Mundial de Italia 1990, donde el joven brilló y marcó un gol.
Esto le abrió las puertas del Dinamo Zagreb, en la antigua Yugoslavia, y del Vorwarts Steyr de Austria.
Regresó al país para vestirse de morado, antes de hacer maletas para el Comunicaciones de Guatemala. Luego volvió al fútbol nacional con Herediano y se despidió nuevamente en Saprissa.
Nunca más regresó a un Mundial, pero fue parte de la Selección Nacional de Costa Rica de manera constante en el mejor momento de su carrera.
Los caminos lo llevaron luego al banquillo.
Primero pasó por Generación Saprissa, después por la Sub-20 y la Selección Olímpica, cimentándose como formador de talentos. También estuvo al mando de la Sele Mayor en 2018 y entre 2019 y 2021.
Fue timonel de Saprissa y Uruguay de Coronado, mientras que en Guatemala dirigió a los cremas del Comunicaciones y al Antigua.
A partir de hoy pasa a otro puesto, con presiones diferentes.
La Sele viene saliendo del golpe de la eliminación y de perderse la Copa del Mundo 2026. Se necesita técnico para el proceso rumbo a 2030 y mejorar el trabajo en selecciones menores para volver a jugar mundiales en estas categorías.
Buscar un técnico para arrancar el proceso: La principal tarea de Rónald González
La Federación Costarricense de Fútbol cumplió con el primer paso de cara al nuevo proceso de la Selección Nacional.
Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 en un rotundo fracaso, por lo que comenzar desde cero es una tarea indispensable para comenzar a gestar el camino al 2030.
Osael Maroto sobre llegada de Rónald González: "No es pasaporte, es perfil y calidad"
La Federación Costarricense de Fútbol comunicó la llegada de Rónald González como nuevo director deportivo.
El extécnico costarricense fue el que obtuvo más votos en la elección del Comité Ejecutivo y superó al español Ángel Catalina.
Rónald González regresa a la Tricolor: Será el director de Selecciones Nacionales
La Selección Nacional ya cuenta con nuevo director de Selecciones Nacionales y se trata de un viejo conocido de la casa y del fútbol nacional. Rónald González tomará el puesto tras la salida de Ignacio Hierro, semanas atrás.
González llega al Proyecto Gol con experiencia como seleccionador: fue timonel de la Olímpica y de la Mayor, además de un currículo con equipos como Saprissa en el país y Comunicaciones y Antigua en Guatemala.
La primera labor de González será buscar al entrenador que comience el proyecto hacia el Mundial de 2030.
También deberá trabajar para que los combinados menores regresen de manera constante a las Copas del Mundo.