Rónald González: 37 años como figura del fútbol tico

Desde que apareció en el fútbol nacional, hace 37 años, Rónald González ha sido una de las grandes figuras del fútbol tico.

Este miércoles se dio un nuevo capítulo en la historia de González, ya que fue nombrado como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El camino de Rónald en el balompié nacional tuvo su primer capítulo en el Mundial Sub-20 de 1989 en Arabia Saudita. El defensa llamó la atención por su juego y liderazgo como parte de los recordados Cara Sucias.

Un año después, González, quien había debutado en Uruguay y era ficha del Deportivo Saprissa en ese momento, se coló en la lista de Bora Milutinović para el Mundial de Italia 1990, donde el joven brilló y marcó un gol.

Esto le abrió las puertas del Dinamo Zagreb, en la antigua Yugoslavia, y del Vorwarts Steyr de Austria.

Regresó al país para vestirse de morado, antes de hacer maletas para el Comunicaciones de Guatemala. Luego volvió al fútbol nacional con Herediano y se despidió nuevamente en Saprissa.

Nunca más regresó a un Mundial, pero fue parte de la Selección Nacional de Costa Rica de manera constante en el mejor momento de su carrera.

Los caminos lo llevaron luego al banquillo.

Primero pasó por Generación Saprissa, después por la Sub-20 y la Selección Olímpica, cimentándose como formador de talentos. También estuvo al mando de la Sele Mayor en 2018 y entre 2019 y 2021.

Fue timonel de Saprissa y Uruguay de Coronado, mientras que en Guatemala dirigió a los cremas del Comunicaciones y al Antigua.

A partir de hoy pasa a otro puesto, con presiones diferentes.

La Sele viene saliendo del golpe de la eliminación y de perderse la Copa del Mundo 2026. Se necesita técnico para el proceso rumbo a 2030 y mejorar el trabajo en selecciones menores para volver a jugar mundiales en estas categorías.