Rónald González regresa a la Tricolor: Será el director de Selecciones Nacionales

La Selección Nacional ya cuenta con nuevo director de Selecciones Nacionales y se trata de un viejo conocido de la casa y del fútbol nacional. Rónald González tomará el puesto tras la salida de Ignacio Hierro, semanas atrás.

González llega al Proyecto Gol con experiencia como seleccionador: fue timonel de la Olímpica y de la Mayor, además de un currículo con equipos como Saprissa en el país y Comunicaciones y Antigua en Guatemala.

La primera labor de González será buscar al entrenador que comience el proyecto hacia el Mundial de 2030.

También deberá trabajar para que los combinados menores regresen de manera constante a las Copas del Mundo.



