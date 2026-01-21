Osael Maroto sobre llegada de Rónald González: "No es pasaporte, es perfil y calidad"

La Federación Costarricense de Fútbol comunicó la llegada de Rónald González como nuevo director deportivo.

El extécnico costarricense fue el que obtuvo más votos en la elección del Comité Ejecutivo y superó al español Ángel Catalina.

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, explicó las razones por las que se eligió a González por encima de los otros candidatos.

-¿Cuál decisión tomaron por parte del Comité Ejecutivo?

Decidimos que Rónald González asuma como nuevo director deportivo y lo vamos a anunciar ya formalmente en conferencia de prensa la próxima semana.

-¿Cómo toman esta decisión por parte de la Fedefútbol?

Hemos estado muy contentos con la decisión, teníamos muy buenos currículums, muy buenos perfiles y el currículum de Rónald fue el que más gustó dentro del Comité Ejecutivo.

Y hemos estado muy contentos con la elección de él y lo que sigue ahora es pensar en el diseño, lo que viene para nuestras selecciones nacionales, no solo para la Selección Mayor Masculina, sino para las elecciones menores, 17, 20, masculina, femenino, sala, playa. Y a trabajar en este nuevo diseño para lo que viene hacia adelante para la Federación.

-¿Y por qué se elige un costarricense? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión para elegirlo en el puesto?

Bueno, otra vez, esto no es un tema de pasaporte, esto es un tema de perfil, de calidad, del momento adecuado y por eso escogimos a Ronald.

Enhorabuena, que es costarricense, siempre vamos a tratar de apoyar a los nuestros, pero es un tema de llenar el perfil que se necesita.

-¿Cuáles aspectos justamente de ese perfil de Rónald González, fueron los que se decantaron por él y no por los otros candidatos que estuvieron en la terna?

Bueno, es un tema de experiencia, Ronald conoce muy bien lo que se requiere en la Federación. Ha pasado por muchos procesos dentro de la Federación y creemos que su currículum y su experiencia llena el perfil.

-¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue el desenlace en la reunión para precisamente tomar la decisión?

Bueno, el desenlace es que escogimos a Ronald González y que estábamos muy contentos y que la Federación ahora se va a volcar a apoyar a nuestro nuevo Director de Selecciones en todo lo que necesiten, en temas de estructura, de tiempo, de planificación, de cómo vamos a mejorar nuestros procesos, pero es un tema del Comité Ejecutivo. Más allá de si fue unánime o no fue unánime, si votamos 5, 3, es un tema de que hoy Ronald González es nuestro director de Selecciones.

-¿Cuánta potestad tendrá Ronald para definir al nuevo técnico? ¿Es exclusivo de él? ¿Alguien lo va a asesorar? ¿Tendrá, no sé, algún colaborador en su puesto también?

Bueno, es un tema que tenemos que sentarnos a ver con Ronald. Tiene que trabajar en ese diseño de la estructura que más le convenga a la Federación ahora con la visión que él va a traer. Y el tema del nuevo entrenador de la Selección Mayor Masculina, pues será un tema que él tiene que salir a buscar en sus currículos. Ya tenemos varios que nos siguen llegando todos los días y ya después se verá en el tema a fondo en el Comité Ejecutivo.

-¿Qué tanto peso tiene la formación de Ronald González con selecciones menores?

Bueno, creo que eso es parte del porqué de su escogencia, más allá de que haya tenido poco o mucho peso. Es la experiencia que él tiene. Eso de haber ido a Egipto, haber estado como jugador, haber sido entrenador de la Selección Mayor, conocer muy bien a detalle cómo funciona nuestro fútbol en Costa Rica.Eso es uno de los puntos por los cuales se escogió, pero no te diría que es el único punto.

-¿Hay un plazo de contratación para Rónald? ¿Cómo se va a manejar ese tema?

Bueno, no. Es algo que los últimos puestos que hemos tenido en la Federación vienen a ser empleados de planta, más que tengan un contrato.

Esa es la línea que viene siguiendo la Federación, pero es algo que tenemos que ya sentarnos con él para definir los tiempos y los plazos. Pero los últimos contratos que se han realizado han sido empleados de planta.

-¿Cuál va a ser el plazo para definir el técnico de la Selección Nacional?

Bueno, creo que tenemos que ir un paso a la vez. Tenemos fecha FIFA en el mes de marzo. Ya tenemos varias invitaciones para jugar en esa fecha y también en la fecha de junio.

En estos días estaremos revisando los contratos para poder definir qué va a pasar en el mes de marzo, pero sin duda debería ser pronto.

-¿Cuáles selecciones están buscando a Costa Rica para traer a esos fogueos?

La verdad es que son varias de muy buen perfil. Costa Rica es una selección muy atractiva para jugar, así que probablemente son varias selecciones.

Ya, fecha FIFA en el mes de marzo. A ver, vamos paso a paso. Tenemos que tener entrenadores de la selección, no estamos pensando en tener un entrenador interino, estamos pensando que deberíamos tener un entrenador. No estoy cerrando la opción, pero sí queremos aprovechar la fecha del mes de marzo.



