Buscar un técnico para arrancar el proceso: La principal tarea de Rónald González

La Federación Costarricense de Fútbol cumplió con el primer paso de cara al nuevo proceso de la Selección Nacional.

Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 en un rotundo fracaso, por lo que comenzar desde cero es una tarea indispensable para comenzar a gestar el camino al 2030.

De ahí que una vez elegido el nuevo director de selecciones, ahora vendrá una tarea de dar con el nuevo estratega.

Pero, ¿qué tanto peso tendrá Rónald en esta elección?

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto explicó que la decisión del exdefensor tendrá mucho peso.

“Él tiene que trabajar en ese diseño de la estructura que más le convenga a la Federación ahora con la visión que él va a traer. Y el tema del nuevo entrenador de la Selección Mayor Masculina, pues será un tema que él tiene que salir a buscar en sus currículos. Ya tenemos varios que nos siguen llegando todos los días y ya después se verá en el tema a fondo en el Comité Ejecutivo”, destacó el jerarca.

La idea de la Fedefútbol es tener a un estratega ya definido lo más pronto posible e incluso se está valorando si La Sele vuelve a la acción en la fecha FIFA y ahí ya se espera tener un estratega confirmado.

“Bueno, creo que tenemos que ir un paso a la vez. Tenemos fecha FIFA en el mes de marzo. Ya tenemos varias invitaciones para jugar en esa fecha y también en la fecha de junio.

En estos días estaremos revisando los contratos para poder definir qué va a pasar en el mes de marzo, pero sin duda debería ser pronto”, destacó.

La próxima semana será la presentación oficial de González como nuevo director deportivo y una misión muy grande de iniciar por el camino correcto la búsqueda del boleto al 2030.



