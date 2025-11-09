UE destina 125 toneladas de ayuda para afectados por el huracán Melissa

La Unión Europea (UE) mantiene un puente aéreo con vuelos que salen desde Panamá con ayuda humanitaria, con un total previsto hasta ahora de 125 toneladas valoradas en más de 500.000 dólares, como respuesta de emergencia al devastador paso del huracán Melissa por Jamaica, Cuba y Haití.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, supervisó este sábado (08.11.2025) parte de esa ayuda almacenada en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), situado a las afueras de la capital panameña, donde el departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) y otros actores de la cooperación internacional mantienen equipos de primera necesidad para distribuir de emergencia en el caso de que se dé una crisis en América, como huracanes, terremotos u otras catástrofes.

"Nos estamos convirtiendo en el principal actor global en materia de ayuda humanitaria. Esto conlleva una gran responsabilidad tras la reducción de fondos por parte de Estados Unidos, de la nueva Administración estadounidense", afirmó a EFE la comisaria.

"Y no se trata solo de presupuesto -añadió-, sino también de responsabilidad política. Queremos ofrecer una ayuda humanitaria basada en las necesidades reales. Es decir, una ayuda humanitaria imparcial, neutral, humana e independiente".

El devastador huracán Melissa ha dejado en el Caribe al menos 75 muertos, daños multimillonarios y una amplia destrucción en infraestructura que afecta a decenas de miles de viviendas en Jamaica, Cuba y Haití.



