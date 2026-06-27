Terremoto de magnitud 6,1 sacude el este de Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado la región este de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico fue percibido en Kabul, la capital afgana, donde periodistas de la agencia AFP reportaron haber sentido el temblor.

El sismo afectó principalmente zonas del este del país, incluyendo las provincias de Khost y Nangarhar. Además, el movimiento también fue reportado en Islamabad, capital de Pakistán.

De acuerdo con el USGS, el epicentro del terremoto se ubicó en el noreste de Afganistán, a una profundidad superior a los 208 kilómetros.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre posibles daños o personas afectadas tras el movimiento.

