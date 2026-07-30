Sismo en Japón: el balance de víctimas mortales asciende a 30

El balance de 30 víctimas mortales del terremoto ocurrido el 28 de julio de 2026 fue anunciado por la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Lo hizo luego de que autoridades de la prefectura de Kumamoto dieran a conocer la recuperación de cuatro cuerpos de una amalgama de escombros, acero y cables del centro comercial Aeon, que colapsó por una explosión después del sismo, de magnitud 7,1.

Imágenes tomadas en el interior del centro comercial colapsado mostraban a los rescatistas con trajes anaranjados y cascos blancos avanzando con precaución entre varillas de acero retorcidas, cables colgantes y techos destrozados.

Réplicas tras el sismo

En la fábrica de papel de la compañía Nippon Paper Industries, en la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó parte de una chimenea, el saldo fue de cinco muertos y cuatro desaparecidos.

El movimiento telúrico causó daños importantes en Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde destruyó viviendas, dañó puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a decenas de miles de personas.

Una serie de réplicas ha sacudido la región desde el terremoto inicial, lo que ha agravado aún más la situación de los habitantes, que enfrentan temperaturas sofocantes que se espera alcancen al menos 38 °C el fin de semana. Las televisiones locales mostraron a personas haciendo fila para comprar gasolina y agua potable.



