¿Qué dice la Embajada de Israel sobre ticos atrapados por conflicto con Irán?

La Embajada de Israel en Costa Rica aseguró que da seguimiento y apoyo a los nacionales atrapados producto del enfrentamiento que el Estado hebreo mantiene con Irán.

Esto luego de que Teletica.com y Telenoticias dieran a conocer casos de las familias de Nathalie del Rosario Rivera y Susana Jiménez, quienes buscan ayuda para salir de Israel.

La diplomática recordó que, actualmente, el tránsito fronterizo y marítimo está habilitado y mencionó que está previsto que a partir del viernes se reanuden los vuelos de salida de Israel.

Rivera vive en Israel desde hace año y medio con su esposo israelí y sus cuatro hijos. Además, sus padres y hermano llegaron a visitarla dos días antes del estallido del conflicto con Irán.



Por su parte, Jiménez vive en Israel desde hace 10 años, cuando decidió estudiar francés. Dos años atrás se casó y, hace nueve meses, tuvo su primer hijo. Más recientemente, su madre viajó a Israel para ayudarla con el bebé.



Estos son algunos de los casos de nacionales que claman por la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). La Cancillería, sin embargo, no se ha pronunciado sobre ese tipo de situaciones específicas.

Gur Aryeh también aseguró que Israel mantiene al Gobierno de la República al tanto de sus operaciones, como “León Naciente”, que —de acuerdo con la embajadora— tiene como fin eliminar la amenaza nuclear y balística de Irán.



Reiteradamente, la diplomática enfatizó en que los ataques hechos en Irán han sido “precisos” y que busca evitar una escalada en el conflicto en Medio Oriente.

"Me parece, no puedo hablar por la Cancillería, pero Costa Rica eligió no entrar en este conflicto, por dejarlo a Estados Unidos y Europa el manejar las cosas. Es una decisión legítima. Costa Rica es un líder en muchísimas cosas. Es pequeño, pero hace muchísimo a nivel multilateral. Costa Rica necesita elegir sus batallas y me parece que esto lo deja a otros", mencionó al dar una opinión sobre el manejo que Costa Rica ha tenido en relación con el enfrentamiento israelí-iraní.