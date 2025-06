Familia tica con bebé de 9 meses pide ayuda para salir de Israel

Una familia costarricense, que actualmente reside en Neve Shalom, Jerusalén, ha solicitado ayuda urgente para salir de Israel debido al temor por el conflicto con Irán. La incertidumbre crece con el paso de las horas para Susana Jiménez y su familia, quienes enfrentan la difícil situación junto a su bebé de nueve meses.

"Me siento muy angustiada, con mucho miedo. Tengo un bebé, mi madre está acá. Hasta ahora es como un respirar profundo y esperar que al día siguiente estemos a salvo", expresó Jiménez.

Inicialmente, la familia tenía programado su regreso a Costa Rica el 2 de julio, pero su vuelo fue suspendido. Jiménez llegó a Israel hace una década para estudiar corno francés, se casó hace dos años y recientemente tuvo a su primer hijo. Su madre viajó al país para ayudarla con el bebé. Ahora, ante la situación de conflicto, piden apoyo de la Embajada o la Cancillería para poder regresar.

La Embajada envió un correo a los costarricenses en Israel indicando que el Ministerio de Turismo facilitará la salida de 380 mil personas bajo un proceso de selección, para lo cual los interesados deben llenar un formulario y esperar a ser escogidos.

Por otro lado, Dayan Webb Schreiber, otra costarricense que ha vivido en Israel desde el año 2000, enfrenta una realidad distinta. Casada y madre de tres hijos, Webb ha decidido quedarse en el país, especialmente porque uno de sus hijos actualmente forma parte del ejército.

"Este es ya nuestro hogar y, teniendo un hijo en el ejército, pues no me voy a ir a ningún lugar. Me quedaré mientras él esté en el ejército; a final de cuentas, esta es nuestra casa y los aeropuertos están cerrados, no hay manera de salir", afirmó Webb.