Palestinos están "atrapados" entre fuerzas israelíes, colonos y Hamás, alerta la ONU

Los palestinos de la Cisjordania ocupada y de la Franja de Gaza están atrapados entre las "atrocidades en masa" de las fuerzas israelíes, los colonos y el brutal gobierno del grupo islamista Hamás, advierte este martes una investigación encargada por la ONU.

Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, estos palestinos se ven sometidos "sistemática y deliberadamente" a graves violaciones de sus derechos.

Este mismo equipo investigador concluyó el año pasado que Israel había cometido "genocidio" en la guerra de Gaza.

En la Franja de Gaza "los palestinos de a pie se encuentran atrapados entre la violencia estructural y las atrocidades masivas de las fuerzas israelíes y el gobierno depredador basado en el miedo de Hamás", señaló el informe.

En Cisjordania, el reporte describió cómo los civiles palestinos son blanco de ataques de colonos israelíes.

"La violencia de los colonos es el resultado directo de las políticas israelíes que apoyan, facilitan y protegen sus acciones", declaró en un comunicado el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar.

Las fuerzas vinculadas a Hamás mientras tanto "han explotado el vacío creado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada de Gaza", añadió Muralidhar.

En mayo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la comisión de tres miembros para investigar presuntas violaciones de derechos en Israel y los territorios palestinos.

En Cisjordania, los soldados o colonos israelíes han matado al menos a 1.080 palestinos desde octubre de 2023, según un recuento de la AFP basado en datos del ministerio de Salud palestino.

Según cifras oficiales de Israel, al menos 46 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo período.

La investigación concluyó que al menos 26 palestinos murieron y al menos 1.570 resultaron heridos a manos de colonos entre enero de 2023 y diciembre de 2025.

La violencia de los colonos "funciona como un medio de implementar la política del Estado de Israel", agregó el informe.

La investigación insta al gobierno israelí a detener la violencia.

En un comunicado publicado el martes, la misión israelí ante la ONU en Ginebra "rechazó" el informe, que según ella "busca establecer una falsa equivalencia moral entre los terroristas de Hamás y los civiles israelíes", basada en "información falsa".

La comisión de la ONU también acusó a las fuerzas vinculadas a Hamás de graves abusos de derechos, incluidos los "crímenes de guerra de asesinato y tortura" en Gaza.

Se identificaron 249 casos de ejecuciones y violencia física severa en 2024-2025, que provocaron al menos 108 muertes y 384 personas heridas.

La comisión concluyó que fuerzas afiliadas a Hamás estuvieron implicadas en al menos 60 de esos incidentes.

