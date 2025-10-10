Nicaragua alista cambios antes de enfrentar a La Sele

Es obvio: la goleada recibida en casa este jueves ante Haití no cayó bien en Nicaragua.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa promete cambios para el juego de este lunes en el Estadio Nacional de La Sabana.

“Hoy (jueves) hubo jugadores que no estuvieron a la altura y eso molesta mucho. Hay jugadores que no van a viajar a Costa Rica, ni siquiera van a estar en el banco; le quedaron a deber a la afición”, sentenció el estratega.

Los nicaragüenses llegan como últimos del grupo y se enfrentan a una Tricolor que respira con algo de calma tras empatar en Honduras.

Por su parte, el equipo pinolero volvió a perder puntos en casa y, con solo una unidad, son los últimos del grupo, con un camino cuesta arriba para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

“Me siento el responsable de esta derrota, pero así lo había comentado: en el fútbol hay que intentar. Para poder trascender hay que arriesgar y hoy lamentablemente no se pudo, no porque no quisiéramos, simplemente porque no pudimos”, concluyó Figueroa.