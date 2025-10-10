Costa Rica solo ha sumado 4 de los últimos 15 puntos disputados

Si bien el empate de este jueves ante Honduras deja abierta la posibilidad de una clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional no atraviesa un buen momento.

Con el 0-0 frente a los catrachos, el combinado patrio solo suma 4 de los últimos 15 puntos disputados.

Son tres cotejos seguidos sin victoria. La paridad sin goles de este jueves se suma al 3-3 en casa ante Haití y al 1-1 en Nicaragua, a pesar de jugar contra un rival diezmado por una expulsión.

Antes de eso, se cayó ante Estados Unidos en Copa Oro y se empató contra México en la misma competencia.

Esto quiere decir que el rendimiento de La Sele es apenas de 26% en estos cinco compromisos.

El grupo de Miguel Herrera ahora enfrenta los últimos tres partidos de la fase eliminatoria de la Concacaf, donde ganar es primordial.

El primer duelo será este lunes en La Sabana contra Nicaragua. En noviembre, los rivales serán Haití, en Curazao, y de nuevo en casa para cerrar ante Honduras.

El camino al Mundial se abrió ligeramente, pero sigue siendo complicado.