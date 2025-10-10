Lo más destacado
Nicaragua alista cambios antes de enfrentar a La Sele
Manejo y experiencia: lo que ganó La Sele en Honduras
Ganadores y perdedores del juego Honduras-Costa Rica
Pogacar y el Giro de Lombardía, una cita con la historia para cerrar una temporada imparable
Prensa hondureña lamenta jornada negativa para La H
La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua
Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”
Miguel Herrera: "No era lo que buscábamos, pero el empate no es malo"
La Sele se mantiene a flote, pero no puede permitirse un traspié
Costa Rica solo ha sumado 4 de los últimos 15 puntos disputados
La Tricolor no gana desde el 2-1 ante República Dominicana por Copa Oro
Si bien el empate de este jueves ante Honduras deja abierta la posibilidad de una clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional no atraviesa un buen momento.
Con el 0-0 frente a los catrachos, el combinado patrio solo suma 4 de los últimos 15 puntos disputados.
Son tres cotejos seguidos sin victoria. La paridad sin goles de este jueves se suma al 3-3 en casa ante Haití y al 1-1 en Nicaragua, a pesar de jugar contra un rival diezmado por una expulsión.
Antes de eso, se cayó ante Estados Unidos en Copa Oro y se empató contra México en la misma competencia.
Esto quiere decir que el rendimiento de La Sele es apenas de 26% en estos cinco compromisos.
El grupo de Miguel Herrera ahora enfrenta los últimos tres partidos de la fase eliminatoria de la Concacaf, donde ganar es primordial.
El primer duelo será este lunes en La Sabana contra Nicaragua. En noviembre, los rivales serán Haití, en Curazao, y de nuevo en casa para cerrar ante Honduras.
El camino al Mundial se abrió ligeramente, pero sigue siendo complicado.
Nicaragua alista cambios antes de enfrentar a La Sele
Es obvio: la goleada recibida en casa este jueves ante Haití no cayó bien en Nicaragua.
Marco Antonio “Fantasma” Figueroa promete cambios para el juego de este lunes en el Estadio Nacional de La Sabana.
“Hoy (jueves) hubo jugadores que no estuvieron a la altura y eso molesta mucho. Hay jugadores que no van a viajar a Costa Rica, ni siquiera van a estar en el banco; le quedaron a deber a la afición”, sentenció el estratega.
Los nicaragüenses llegan como últimos del grupo y se enfrentan a una Tricolor que respira con algo de calma tras empatar en Honduras.
Manejo y experiencia: lo que ganó La Sele en Honduras
La Selección Nacional de Costa Rica empató sin goles en San Pedro Sula, pero ganó en manejo de partidos y experiencia. Ambos factores a tomar en cuenta si se quiere pelear por el boleto directo a la Copa del Mundo.
Por ejemplo, Keylor Navas, Kendall Waston y Francisco Calvo aportan ambos factores.
Frente a los hondureños, Navas no tuvo mayores problemas, Waston lució muy seguro y Calvo con orden.
Ellos tres fueron los líderes que guiaron un empate que le permite seguir con vida en su aspiración a la Copa del Mundo.
Ganadores y perdedores del juego Honduras-Costa Rica
Costa Rica sigue con vida en el camino a la Copa del Mundo 2026, luego de empatar sin goles este jueves en el Francisco Morazán de San Pedro Sula (0-0) ante Honduras.
Analizamos los ganadores y perdedores de la jornada:
Ganador: Miguel Herrera
Con la presión al máximo, el técnico apostó por dos nombres nuevos en su once titular: regresó Kendall Waston y debutó Aarón Murillo. El veterano fue sólido en su regreso y el joven mediocampista resultó clave para traerse un punto.
Pogacar y el Giro de Lombardía, una cita con la historia para cerrar una temporada imparable
Milán, Italia | El imparable Tadej Pogacar, vencedor de los últimos cuatro Giros de Lombardía, llega a la prueba italiana como gran favorito para la victoria, que le permitiría igualar un récord más con el que poner fin a una temporada histórica.
Hasta ahora, solo la leyenda belga Eddy Merckx ha conquistado tres Monumentos del ciclismo (Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía) en una misma temporada, pero el joven esloveno podría igualar ese récord el sábado en la "Carrera de las Hojas Muertas", que termina este año en Bérgamo.
En abril el corredor del equipo UAE ganó el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, tras haber terminado segundo en la París-Roubaix y, un mes antes, tercero en la Milán-San Remo.
Merckx logró ganar un trío de Monumentos cuatro veces en su carrera, y tiene un récord de 19 victorias en las prestigiosas clásicas de un día.
Prensa hondureña lamenta jornada negativa para La H
La prensa de Honduras lamenta lo sucedido en el empate 0-0 ante Costa Rica.
Los catrachos no pasaron del empate en casa ante La Sele y pierden el liderato del grupo C.
La eliminatoria mundialista se le complicó a La H, que de haber ganado se hubiera acomodado en la cima.
“¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista”, titularon los colegas del Diario Diez.
La Sele pierde a dos figuras para el duelo ante Nicaragua
La Selección Nacional tendrá que sortear el partido ante Nicaragua del próximo lunes con dos bajas muy sensibles.
Se trata de los jugadores Orlando Galo y Manfred Ugalde, quienes acumularon su segunda tarjeta amarilla en la fase final de la eliminatoria, por lo que no podrán estar en el Estadio Nacional.
Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”
El empate conseguido este jueves ante Honduras, en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, deja vivo a Costa Rica, que ahora debe empezar a buscar el camino directo a la Copa del Mundo derrotando el lunes a Nicaragua.
“Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”, sentenció Kendall Waston.
Miguel Herrera: "No era lo que buscábamos, pero el empate no es malo"
El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, calificó el empate 0-0 ante Honduras como positivo y un baño en lo anímico para lo que viene donde Costa Rica deberá ganar todo para clasificar al Mundial.
La Tricolor igualó con un planteamiento equilibrado y tal vez esperando a una selección catracha con más empuje, pero no fue así.
La Sele se mantiene a flote, pero no puede permitirse un traspié
Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.