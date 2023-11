La inteligencia artificial amenaza con aumentar la desinformación en las elecciones de EE. UU.

3 de noviembre de 2023, 7:55 AM

Expresó su preocupación por el hecho de que los estafadores puedan tomar una grabación de tres segundos de la voz de alguien para generar un deepfake de audio. "He visto una mía", dijo. "Me dije: '¿Cuándo demonios he dicho yo eso?'".