Elecciones Colombia: lo que tienes que saber

Primeros resultados finales: hacia las 18:30 hora local (estimado). El horario real dependerá del ritmo de entrega de actas a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Balotaje: si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.