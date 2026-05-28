EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Elecciones Colombia: lo que tienes que saber

Colombia celebra la primera vuelta presidencial el 31 de mayo con 14 candidatos y 41 millones de votantes habilitados.

Por Deutsche Welle 28 de mayo de 2026, 7:00 AM
  • Fecha: 31 de mayo de 2026 (primera vuelta)
  • Qué se vota: presidente y vicepresidente para el mandato 2026-2030.
  • Quién vota: 41.287.084 colombianos con derecho a voto están habilitados para participar.

¿Quiénes son los candidatos y partidos principales?

  • Iván Cepeda - Pacto Histórico: candidato de izquierda heredero de Gustavo Petro.

  • Abelardo de la Espriella - Movimiento de Salvación Nacional: candidato de ultraderecha.

  • Paloma Valencia – Centro Democrático: candidata de derecha, conservadora, sucesora del expresidente Álvaro Uribe.

  • Sergio Fajardo - Dignidad y Compromiso: candidato de centroizquierda.

  • Claudia López - movimiento independiente Imparables: candidata de centroizquierda, exalcaldesa de Bogotá.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

  • Apertura y cierre de casillas en Colombia: 08:00-16:00 horas, tiempo local.

  • Primeros resultados finales: hacia las 18:30 hora local (estimado). El horario real dependerá del ritmo de entrega de actas a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

  • Balotaje: si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.

  • Enlace al conteo oficial: Registraduría Nacional del Estado Civil
  • Más información sobre Colombia en DW.

Youtube Teletica

Tags
Más notas