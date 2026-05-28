Elecciones Colombia: lo que tienes que saber
Colombia celebra la primera vuelta presidencial el 31 de mayo con 14 candidatos y 41 millones de votantes habilitados.
- Fecha: 31 de mayo de 2026 (primera vuelta)
- Qué se vota: presidente y vicepresidente para el mandato 2026-2030.
- Quién vota: 41.287.084 colombianos con derecho a voto están habilitados para participar.
¿Quiénes son los candidatos y partidos principales?
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Iván Cepeda - Pacto Histórico: candidato de izquierda heredero de Gustavo Petro.
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Abelardo de la Espriella - Movimiento de Salvación Nacional: candidato de ultraderecha.
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Paloma Valencia – Centro Democrático: candidata de derecha, conservadora, sucesora del expresidente Álvaro Uribe.
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Sergio Fajardo - Dignidad y Compromiso: candidato de centroizquierda.
- Claudia López - movimiento independiente Imparables: candidata de centroizquierda, exalcaldesa de Bogotá.
¿Cuándo se sabrán los resultados?
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Apertura y cierre de casillas en Colombia: 08:00-16:00 horas, tiempo local.
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Primeros resultados finales: hacia las 18:30 hora local (estimado). El horario real dependerá del ritmo de entrega de actas a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Balotaje: si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.
- Enlace al conteo oficial: Registraduría Nacional del Estado Civil
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