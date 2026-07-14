Deschamps: "Estuvimos un tono por debajo" tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

Arlington, Estados Unidos | "Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo", admitió el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, tras la derrota 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026.

"Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido", dijo el técnico tras el encuentro disputado en Arlington, Texas.

"Pero, ante todo, es culpa nuestra. No quiero acusar a nadie", precisó Deschamps.

El seleccionador francés sí cuestionó el nivel del árbitro salvadoreño Iván Barton, designado para dirigir la semifinal.

"¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos y pases que podrían haber generado situaciones de peligro", expuso.

"Hay que aceptarlo. Este es el máximo nivel, aunque duela. Era el último paso antes de esa posible final. En este partido, España mostró algo más", concluyó.