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"Una final del Mundial es algo al alcance de pocos", celebra técnico de España
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España noquea a Francia con dos zarpazos y avanza a la final del Mundial 2026
Deschamps: "Estuvimos un tono por debajo" tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026
Didier Deschamps reconoció la superioridad de España, aunque cuestionó el nivel del arbitraje en la semifinal.
Arlington, Estados Unidos | "Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo", admitió el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, tras la derrota 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026.
"Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido", dijo el técnico tras el encuentro disputado en Arlington, Texas.
"Pero, ante todo, es culpa nuestra. No quiero acusar a nadie", precisó Deschamps.
El seleccionador francés sí cuestionó el nivel del árbitro salvadoreño Iván Barton, designado para dirigir la semifinal.
"¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos y pases que podrían haber generado situaciones de peligro", expuso.
"Hay que aceptarlo. Este es el máximo nivel, aunque duela. Era el último paso antes de esa posible final. En este partido, España mostró algo más", concluyó.
"Una final del Mundial es algo al alcance de pocos", celebra técnico de España
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante por la clasificación de la Roja a su segunda final en un Mundial, considerando que un partido así es "un lujo" solo al alcance de "unos pocos".
"Hay mucha tensión acumulada ahora. Esto es una gran responsabilidad. Es un lujo, solo para los elegidos, una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto. Cuando comenzamos este proyecto hace tres o cuatro años teníamos esta idea y hemos sido fieles a ella", declaró el entrenador riojano al término del partido.
"Ahora es difícil describir. Esto debe ser algo parecido a la felicidad. ¡Qué orgullo dirigir a un grupo de jugadores así! Todavía queremos seguir, nos queda un paso más", apuntó.
De la Fuente destacó que la victoria española es un premio al compromiso colectivo de sus jugadores.
"Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo. Como equipo, destaco, que es algo diferente a lo otro. Eso que tenemos es un plus y estos jugadores han demostrado que son un auténtico equipo", celebró el entrenador riojano al término del partido.
Preguntado por los festejos en España por este triunfo ante los franceses, De la Fuente se mostró especialmente emocionado.
"Es muy bonito sentir un vínculo así, sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo", se ilusionó con la perspectiva del duelo definitivo.
16 años después, España está es una nueva final de Mundial
Los medios de comunicación de España informaron y celebraron el pase de su selección a una nueva final de Copa del Mundo.
Estos son algunos de los titulares:
Marca: ¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!
España noquea a Francia con dos zarpazos y avanza a la final del Mundial 2026
La primera selección en sellar su boleto a la final del Mundial 2026 es España. La Furia Roja noqueó a Francia con dos zarpazos y buscará su segundo título de la Copa del Mundo.
El equipo de Luis de la Fuente no llegaba como favorito al cruce contra los franceses, que habían aplastado a la competencia durante el último mes de competición.
Pero desde el arranque el combinado ibérico pudo imponer su estilo de juego. España quiso mover el balón desde atrás, de lado a lado y por todos los sectores. Francia apostó por el vértigo y la Roja no se lo permitió.
En un cruce que tuvo ritmo frenético, la explosividad de Les Bleus desapareció y Didier Deschamps no encontró cómo romper el candado español.