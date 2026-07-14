Mundial 2026
16 años después, España está es una nueva final de Mundial
Así lo informaron medios españoles.
Los medios de comunicación de España informaron y celebraron el pase de su selección a una nueva final de Copa del Mundo.
Estos son algunos de los titulares:
Marca: ¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!
As: Una lección para el mundo
Sport: España baila a Francia y luchará por su segunda estrella
Cadena Cope: ¡España, finalista del Mundial!
El País: España se clasifica para la final del Mundial 16 años después tras una brillante victoria ante Francia
El Chiringuito:
Ahora los españoles deberán esperar a su rival en la final de este domingo a la 1 p. m.
La Selección de España se enfrentará a la ganadora entre Argentina e Inglaterra, que se miden este miércoles a la 1 p. m.