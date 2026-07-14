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Mundial 2026

16 años después, España está es una nueva final de Mundial

Así lo informaron medios españoles.

Afición de España celebra pase a la final del Mundial. AFP
Afición de España celebra pase a la final del Mundial. AFP
Por Daniel Jiménez 14 de julio de 2026, 15:31 PM

Los medios de comunicación de España informaron y celebraron el pase de su selección a una nueva final de Copa del Mundo.

Estos son algunos de los titulares: 

Marca: ¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!

As: Una lección para el mundo

Sport: España baila a Francia y luchará por su segunda estrella

Cadena Cope: ¡España, finalista del Mundial!

El País: España se clasifica para la final del Mundial 16 años después tras una brillante victoria ante Francia

El Chiringuito: 

Ahora los españoles deberán esperar a su rival en la final de este domingo a la 1 p. m.

La Selección de España se enfrentará a la ganadora entre Argentina e Inglaterra, que se miden este miércoles a la 1 p. m. mundial2026

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