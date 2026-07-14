España noquea a Francia con dos zarpazos y avanza a la final del Mundial 2026

La primera selección en sellar su boleto a la final del Mundial 2026 es España. La Furia Roja noqueó a Francia con dos zarpazos y buscará su segundo título de la Copa del Mundo.

El equipo de Luis de la Fuente no llegaba como favorito al cruce contra los franceses, que habían aplastado a la competencia durante el último mes de competición.

Pero desde el arranque el combinado ibérico pudo imponer su estilo de juego. España quiso mover el balón desde atrás, de lado a lado y por todos los sectores. Francia apostó por el vértigo y la Roja no se lo permitió.

En un cruce que tuvo ritmo frenético, la explosividad de Les Bleus desapareció y Didier Deschamps no encontró cómo romper el candado español.

El primer golpe lo dio Mikel Oyarzabal desde el punto penal al minuto 22. Pedro Porro marcó el segundo al 58'.

Con más de media hora por jugar, Francia actuó con más desesperación que certeza, mientras España resistía y veía cómo los avances sobre el marco de Unai Simón llegaban sin mayor peligro.

El paso de los minutos favoreció a los españoles, que supieron aguantar la ventaja para regresar a una final de la Copa del Mundo.



