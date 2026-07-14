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16 años después, España está es una nueva final de Mundial
España noquea a Francia con dos zarpazos y avanza a la final del Mundial 2026
"Una final del Mundial es algo al alcance de pocos", celebra técnico de España
Los españoles esperan en la final al vencedor del juego entre Argentina e Inglaterra.
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante por la clasificación de la Roja a su segunda final en un Mundial, considerando que un partido así es "un lujo" solo al alcance de "unos pocos".
"Hay mucha tensión acumulada ahora. Esto es una gran responsabilidad. Es un lujo, solo para los elegidos, una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto. Cuando comenzamos este proyecto hace tres o cuatro años teníamos esta idea y hemos sido fieles a ella", declaró el entrenador riojano al término del partido.
"Ahora es difícil describir. Esto debe ser algo parecido a la felicidad. ¡Qué orgullo dirigir a un grupo de jugadores así! Todavía queremos seguir, nos queda un paso más", apuntó.
De la Fuente destacó que la victoria española es un premio al compromiso colectivo de sus jugadores.
"Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo. Como equipo, destaco, que es algo diferente a lo otro. Eso que tenemos es un plus y estos jugadores han demostrado que son un auténtico equipo", celebró el entrenador riojano al término del partido.
Preguntado por los festejos en España por este triunfo ante los franceses, De la Fuente se mostró especialmente emocionado.
"Es muy bonito sentir un vínculo así, sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo", se ilusionó con la perspectiva del duelo definitivo.
16 años después, España está es una nueva final de Mundial
Los medios de comunicación de España informaron y celebraron el pase de su selección a una nueva final de Copa del Mundo.
Estos son algunos de los titulares:
Marca: ¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!
España noquea a Francia con dos zarpazos y avanza a la final del Mundial 2026
La primera selección en sellar su boleto a la final del Mundial 2026 es España. La Furia Roja noqueó a Francia con dos zarpazos y buscará su segundo título de la Copa del Mundo.
El equipo de Luis de la Fuente no llegaba como favorito al cruce contra los franceses, que habían aplastado a la competencia durante el último mes de competición.
Pero desde el arranque el combinado ibérico pudo imponer su estilo de juego. España quiso mover el balón desde atrás, de lado a lado y por todos los sectores. Francia apostó por el vértigo y la Roja no se lo permitió.
En un cruce que tuvo ritmo frenético, la explosividad de Les Bleus desapareció y Didier Deschamps no encontró cómo romper el candado español.