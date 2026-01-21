China aprueba ayuda financiera a Cuba por $80 millones

El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, se informó oficialmente el martes (20.01.2026).

El embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, confirmó la decisión al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro en el Palacio de la Revolución.

Díaz-Canel dijo que el diplomático chino asistió el lunes a la entrega de la primera parte de un donativo de 30.000 toneladas de arroz aprobado anteriormente por el gobierno del país asiático.

Cuba atraviesa una grave situación económica visible con escasez de productos básicos, además de una crisis energética por falta de combustibles y frecuentes averías en sus centrales de generación eléctrica con décadas de explotación lo que provoca prolongados apagones diarios.

A la crisis económica que afecta el país caribeño se suman una fuerte inflación, contracción económica y dolarización creciente por la conjunción de la pandemia de covid-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el impacto de fallidas políticas económicas y monetarias.

La economía nacional se contrajo un 1,1 % en 2024 y ha sufrido en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, de acuerdo con datos oficiales.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas, en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.