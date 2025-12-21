¿Cómo impulsarán los candidatos una transición hacia una flota verde de buses?

La transición hacia flotas de transporte más limpias y sostenibles es uno de los planteamientos surgidos de una serie de mesas de trabajo lideradas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).

En esas discusiones participaron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), operadores del sector, academia y sociedad civil.



A partir de ese consenso, Teletica.com preguntó a los 20 candidatos cómo plantean llevar adelante esa transición, en caso de lograr la Presidencia de la República.



Si bien del ejercicio periodístico, el tema se consolidó como uno de los puntos de coincidencia entre los aspirantes, lo cierto es que las propuestas difieren en el énfasis: algunos priorizan la planificación energética y la reducción de costos, otros apuestan por subsidios estatales, infraestructura pública o una transformación integral del transporte colectivo.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), advirtió que la electrificación del transporte público solo puede ser posible de la mano de un plan maestro que garantice una expansión suficiente y de bajo costo en la producción y distribución eléctrica. Aunó que, sin esa planificación, existe el riesgo de que las tarifas se disparen y se pierda el atractivo económico de todas las clases de vehículos eléctricos.

"Porque la respuesta fácil es de impuestos al carro eléctrico. Pero claro, llega la persona quiere cargar el carro eléctrico y resulta que la tarifa eléctrica se fue a la estratósfera porque no invertimos suficiente en distribución y no invertimos suficiente en producción. Y la gente diciendo pucha, yo llena el tanque de gasolina con mucho menos dinero y ahora más bien alguna fortuna en electricidad. Hay que tener cuidado de no caer en esas embarcadas", indicó el economista de profesión.

Para Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), defendió la necesidad de una transición hacia una flotilla de buses eléctricos, financiada mediante subsidios y fondos verdes internacionales.

El actual diputado recordó que hoy día muchas rutas están abandonadas por falta de rentabilidad y que solo con un fuerte apalancamiento del Estado será posible renovar las unidades y recuperar servicios de bus bajo esquemas más limpios.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), planteó una estrategia integral de transición energética que incluye la electrificación total de los autobuses en la Gran Área Metropolitana (GAM) en los próximos 10 años y en todo el país en 15, a través de concesiones internacionales.

Su propuesta contempla además la instalación de una planta de ensamblaje de buses eléctricos y talleres para su mantenimiento, la electrificación de taxis y plataformas, y la declaratoria de interés nacional de proyectos ferroviarios eléctricos.

En cambio, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), propuso sustituir el actual tren de pasajeros por un sistema de buses rápidos eléctricos (BRT) que aproveche los derechos de vía ferroviarios existentes. Subrayó que esa transición debe ser ordenada y acompañada de inversiones en el sector eléctrico para asegurar fuentes limpias suficientes.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo que impulsará planes piloto de flotillas sostenibles, que permitan ganar experiencia y fortalecer el proceso. Enfatizó que la electrificación del transporte es clave para mejorar la calidad del aire en las ciudades y proteger la salud de la población. Para ello, considera que deben buscar soluciones de corto y largo plazo.

A criterio de Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), debe abogarse por un programa nacional de transición a flotas limpias, con incentivos crediticios, fideicomisos verdes y cooperación internacional.

Como parte de su planteamiento, el abogado incluyó infraestructura de carga rápida, integración con un sistema ferroviario eléctrico y centros intermodales, con el fin de crear un ecosistema de transporte eficiente, sostenible y competitivo.

Para Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), la prioridad debe estar orientada a reducir la dependencia a los combustibles fósiles, de parte de las unidades de transporte público. En esa línea, propone recuperar los trenes eléctricos hacia el Caribe y el Pacífico e, incluso, desarrollar un canal seco ferroviario que reduzca el tránsito pesado por carretera.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), piensa debe apostarse por una movilidad sostenible. Por ello, se propone reducir en 30% las emisiones del transporte en un eventual gobierno suyo.

En relación con lo interior, mencionó la posibilidad de dar i﻿ncentivos arancelarios y financieros para vehículos eléctricos, líneas de crédito desde la banca pública y la creación de una red nacional de cargadores eléctricos, así como la electrificación progresiva del transporte público y ferroviario.

Por su parte, David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT), defendió la necesidad de una reestructuración profunda del transporte público como la única vía para reducir presas y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

"En eso tienen que continuarse procesos como el del tren eléctrico, tienen que repensarse las rutas de bus y tiene que irse hacia un metro y hacia otras alternativas limpias que nos permitan un transporte público y de calidad", comentó el profesor.

¿Y cómo pueden financiarse esos proyectos? Hernández asegura que ello es posible mediante el presupuesto nacional, a partir de un replanteamiento de la riqueza nacional.

Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN) recordó que, como ministro de Obras Públicas y Transportes, impulsó medidas concretas para la transición, como un fideicomiso del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para financiar buses eléctricos y cambios en la extensión de las concesiones para hacerlas financieramente viables. Además, destacó la gestión de cooperación internacional para apoyar la renovación de flotas.

En cambio, Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), se trazó como meta que al menos un 40% de la flotilla de hidrocarburos sea sustituida por vehículos eléctricos en una eventual administración suya, principalmente en la Gran Área Metropolitana. Ello a través de incentivos y restricciones arancelarias para desincentivar los vehículos de combustión y equiparar las condiciones de acceso a autos eléctricos con países como Uruguay.

Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), se mostró a favor de impulsar flotas limpias, pero llamó a analizar con mayor profundidad el impacto ambiental de las baterías a mediano y largo plazo. Advirtió que la transición no debe generar un nuevo problema de contaminación por residuos tecnológicos sin soluciones claras de reutilización o reciclaje.

En cambio, Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica (CR1), subrayó que la transición a flotas verdes deber ser una decisión ambiental, económica y sanitaria.

Aseguró que para ello impulsará incentivos fiscales y financieros, centros de carga en rutas estratégicas, alianzas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y un cronograma gradual vinculado al Plan Nacional de Descarbonización.

Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), llamó a la prudencia técnica en la renovación de flotas, advirtiendo sobre experiencias internacionales que terminaron en problemas de manejo de residuos. Defendió una transición gradual, sin trabas a la empresa privada, acompañada de mejoras en infraestructura vial y ferroviaria, y basada en criterios técnicos para evitar decisiones improvisadas o meramente políticas.

Este medio procuró conocer las posiciones de Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos (PUP), Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR), José Aguilar del Partido Avanza (PA) y Ronny Castillo del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), pero al cierre del presente artículo no se obtuvo una respuesta.