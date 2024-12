‘Indiana Jones and the Great Circle’: un videojuego inmersivo

Por Pablo Vargas / [email protected].

Instagram: @pvargas17 / @revistalevelup

Indiana Jones es más que un personaje: es un ícono que definió una generación de niños que soñábamos con descubrir reliquias ocultas, esquivar trampas mortales y enfrentarnos a enemigos implacables al ritmo de John Williams y nuestro sombrero de aventuras. No obstante, durante más de tres décadas, ningún juego ni película había estado a la altura del legado del Dr. Jones. Ninguno. Hasta ahora.

Porque vamos a decirlo fuerte y claro: Indiana Jones and the Great Circle no es solo un videojuego, es una experiencia que redefine lo que significa rendir homenaje a un personaje tan emblemático como Indy, sin perder la esencia en el camino.

Desde el primer momento, el juego nos sumerge en uno de los mejores tutoriales que hayamos visto en los últimos tiempos, al servir no sólo como guía inicial para situarnos en el contexto de la aventura, sino como un espectacular preámbulo de todo lo que se viene, estableciendo el tono de un juego diseñado de principio a fin con un respeto y cariño inigualables hacia la saga.

Cada elemento, desde los acertijos perfectamente diseñados hasta las intensas secuencias de combate, todo en Indiana Jones and the Great Circle es un tributo perfecto que logra extender su legado con una obra maestra que se siente fresca, emocionante y absolutamente fiel, en el que una mezcla de misterios y exploraciones se combinan a la perfección con su buena dosis de aventura a granel, puñetazos y disparos a mansalva que nunca nos ha dejado de impresionar por un instante.

Lo que Machine Games ha hecho es un verdadero triunfo que celebra, no sólo el legado impresionante del magno personaje, sino que lo lleva a nuevas alturas, consolidándolo como el héroe inmortal que es, a través de una historia que se apodera a la perfección del espíritu de Indiana Jones, entregándonos una aventura cargada de misterio y emoción a través de una narrativa magistralmente elaborada, llena de giros argumentales que han hecho imposible separarnos del control y en el que cada misión, cada diálogo y cada descubrimiento que realizamos, están meticulosamente diseñados para evocar esa sensación de aventura clásica que define al personaje.

Las cinemáticas, el diseño de niveles y el apartado gráfico son asimismo de antología, combinándose para crear una experiencia inmersiva de calidad cinematográfica, con diseño de niveles, que son una auténtica obra de arte. Desde los templos olvidados, pasando paisajes exóticos y escenarios llenos de detalles que cuentan su propia historia, transportándonos directamente al universo de Indiana Jones, fundamentados en un espectacular gráfico que lleva este nivel de inmersión aún más lejos, combinando la tecnología más avanzada con una dirección artística que respeta y amplifica el estilo característico de la saga.

Todo en el sistema de combate del juego se siente fluido y dinámico, combinando de forma natural el uso de puñetazos, patadas y el icónico látigo de Indy en segmentos perfectamente equilibrados, entre la acción visceral y la estrategia, en el que las peleas nunca se sienten repetitivas, ya que cada encuentro tiene su propia dinámica, y el entorno juega un papel clave, donde Indy puede utilizar objetos del escenario como armas improvisadas, ya sea una mesa, una silla o incluso un trozo de piedra, lo que añade una capa de creatividad y realismo al combate.

​No obstante, todo esto sería en vano, sin la actuación espectacular de Troy Baker en Indiana Jones and the Great Circle que logra la hazaña de dar vida a Indiana Jones sin que extrañemos la icónica interpretación de Harrison Ford. Y esto, son palabras mayores. Pero nada puede ser más cierto que desde el primer momento, la voz de Baker encapsula perfectamente el carácter y la personalidad del arqueólogo, logrando una fidelidad impresionante a la interpretación original de Harrison Ford, sin caer en la imitación.

Porque al final del camino, sin temor a equivocarnos, podemos decir que Machine Games ha hecho el mejor uso de una licencia cinematográfica desde James Bond en GoldenEye 64. Sí, leyeron bien. Así de grande e impresionante es lo que han hecho. Y mientras escribo estas letras. No puedo dejar de pensar en el niño de 8 años, que soñaba con disfrutar una cuarta entrega de la saga de Indiana Jones que rindiera realmente homenaje al personaje y en el que fuésemos nosotros quienes lo controláramos, absolutamente todo.

​Niño, Indiana Jones and the Great Circle es todo lo que soñamos por más de 30 años. Todo. Absolutamente, todo, lo que soñamos. Y por ello, hoy Indiana Jones and the Great Circle hace historia al convertirse en el título número 15, en 10 años de existencia de Revista Level Up, en ascender al olimpo de los videojuegos, consagrándose no sólo como uno de los mejores que se hayan hecho del personaje, sino también uno de los mejores videojuegos de aventura en primera persona, jamás creados.

Gracias, Machine Games por devolvernos a Indy en su máximo esplendor.

De corazón, gracias.

Calificación final: 10/10

