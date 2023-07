"¿Cómo es posible que la institución con el mayor presupuesto no tenga los máximos controles? Tenemos presupuestos más grandes que varios países de Centroamérica, y esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo", expresa la jerarca.

Yo voy y le pregunto a la actuaria institucional: "Dígame cómo calcula el costo operativo del nuevo hospital". Y me dice: "hay un estudio muy preliminar, pero no tenemos el dato exacto del costo, hasta que, dos meses antes, se crea un comité que se llama puesta en marcha y ahí se va definiendo todo lo que va para el hospital y las necesidades".

Y ojo, ahorita nos piden 134 plazas más que no hemos podido aprobar, porque tenemos pendiente aprobar plazas en el hospital Calderón, porque tiene dos pisos y medio desocupados, desde hace más de dos años, porque no hay personal.

Aquí no se corrige, se arrastra, se arrastra y no se corrige, y es ahí donde estamos fallando. El elemento fundamental es que conozcamos el patrimonio, qué es lo que tiene la Caja, cómo lo mantiene, incluso, en el tema de propiedades tenemos serias incongruencias.

Yo pregunto: Si tengo cáncer, cuál es el máximo tiempo de espera, y me dicen: "No lo tenemos"...Y eso lo pidió la Sala Constitucional desde 2019.

A mí personalmente lo que más me preocupa de estos sistemas es que realmente no tenemos confiabilidad en un dato tan sensible como es el pago de la planilla, que anda alrededor de un 60% del gasto institucional.



Imagínese usted que la planilla de la Caja usa un sistema que a nivel mundial no existe, está desfasado, y eso implica que muchas veces, a nuestros funcionarios, se les pueden atrasar los pagos entre 3 y 4 meses, ese es el sistema que usa la planilla de recursos humanos.