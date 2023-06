Santa Teresa, el lugar donde las estrellas encuentran paz y "normalidad"

“Realmente, es muy común ver actores y personas famosas en la zona, ya hasta me deja de sorprender porque algunos tienen casa y propiedades acá. He visto a bastantes personas famosas, por ejemplo, Hugh Jackman, actor conocido por ‘Wolverine’ en la playa; un amigo muy cercano ha surfeado a la par de Zac Efron (High School Musical); a Jack Dorsey, exdirector de Twitter, lo he visto y tiene una casa acá. Yo soy gran entusiasta de los tatuajes y me tomé una foto con Ami James (Miami y NY Ink) y un amigo mío vio comiendo en Roca Mar a Beyoncé y Jay Z, quienes estuvieron en un bar de la zona llamado Lora Amarilla”, comentó a Teletica.com.