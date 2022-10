La curiosa historia que precedió la grabación de The Strokes en Costa Rica

Por Luanna Orjuela Murcia | 18 de octubre de 2022, 12:52 PM

Tras un descuido, el 20 de enero de 2022 el vocalista de The Strokes, Julian Casablanca, extravió su pasaporte en una carretera aledaña a la playa Santa Teresa, ubicada entre Malpaís y Cabuya, en Puntarenas.

El taxista, Ranny Rodríguez, lo recogió y publicó una imagen del pasaporte en las redes sociales para poder dar con su dueño.

Durante una entrevista que brindó el conductor a un diario local, explicó que una pasajera que transportó después de haberlo encontrado fue quien identificó al cantante y luego contactó a su manager por Instagram. Así fue como Casablanca finalmente pudo recuperar su pasaporte, el cual esa misma noche un representante del artista fue a recoger hasta la puerta de su casa.

Con pasaporte en mano, Casablanca salió del país dos días después, el 22 de enero, para volver nuevamente el 4 de febrero y quedarse en territorio nacional durante 10 días.

En esta segunda ocasión, viajó a Costa Rica acompañado por sus compañeros de la agrupación: Fabrizio Moretti, baterista, Albert Hammond Jr., guitarrista, Nick Valensi, guitarrista y Nikolai Fraiture, bajista.

De izquierda a derecha: Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Julian Casablanca, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture.

​Según informaciones proporcionadas por la oficina de Migración y Extranjería a Teletica.com, todos los integrantes de The Strokes salieron de Costa Rica el 14 de febrero de 2022 tras 10 días de estadía. De ahí nace la pregunta: ¿qué hicieron en nuestro país durante tantos días los miembros de una de las bandas de indie más famosas del mundo?

Hace algunos días, durante una entrevista que otorgó el productor de la banda, Rick Ruben, al programa The Joe Rogan Experience, trascendió la noticia de que The Strokes había grabado su nuevo disco en Costa Rica.

"Hace unos meses estuve en Costa Rica grabando un nuevo álbum con The Strokes", confirmó el productor.

"Alquilamos una casa en la cima de una montaña y pusimos a la banda afuera. Así que es como si hubieran tocado un show para todo el océano en la cima de una montaña. Además, lo hicimos todos los días, fue increíble. Los chicos no querían irse, fue una de las mejores experiencias", detalló Rubin.

Migración y Extranjería confirmó que Rubin efectivamente permaneció dos largos meses en el país; puntualmente, desde el 2 de enero y hasta el 28 de marzo, un periodo de tiempo lo suficientemente largo para permitir la grabación del nuevo disco de la banda.



Con el antecedente de la curiosa historia del pasaporte de Casablanca, ahora impera la sospecha de que The Strokes muy posiblemente grabó su álbum en Santa Teresa de Cóbano, en la misma zona donde el vocalista extravió el documento.

La hipótesis ha recogido tanta tracción que incluso se vislumbran referencias de memes sobre el tema en uno de los grupos de fans costarricenses de la banda más grandes en Facebook, titulado I am Stroker.

Memes sobre la curiosa historia que motivó a The Strokes a grabar su nuevo álbum en Costa Rica

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha para el lanzamiento de la nueva discografía, cabe destacar que este álbum pasará a convertirse en el sucesor de The New Abnormal (2020).