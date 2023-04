Aislinn Derbez es una enamorada de Costa Rica

“En diciembre de 2021 de pronto comencé a sentirme muy abrumada por el estilo de vida que estaba llevando, por todo el proceso de mi divorcio y otras cosas personales. No me estaba sintiendo a gusto con la vida y me dije a mí misma, que ya no quería vivir así. Entonces me senté, cerré mis ojos y me pregunté ¿qué es lo que realmente quiero vivir?

"Entonces entendí que necesitaba una experiencia de mucha paz, de expansión, de mucho contacto con la naturaleza, conmigo misma y con mi hija. Y me dice un amigo: '¡Oye, deberías de ir a Costa Rica, el lugar está increíble!'. Entonces comencé a mapear ese país, a investigarlo, y me gustó todo lo que leí, cuando llegué era todo lo que yo había visualizado”, comentó la actriz de 37 años de edad.