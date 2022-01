Policía intervino fiesta del famoso Dj Diplo en Santa Teresa

El estadounidense, Thomas Wesley Pentz, mejor conocido como Dj Diplo, realizó una fiesta improvisada el pasado 14 de enero en la playa de Santa Teresa, Cóbano, Puntarenas.

En sus redes sociales compartió como se dieron los hechos.

"Escuché a este tipo tocando una de mis canciones en una playa de Costa Rica. Él solo tenía una mesa plegable y un generador. Le pregunté si podía tocar algunas canciones en su equipo. Se corrió la voz (de la fiesta) y se llenó un poco. Terminé tocando un set de siete horas para un grupo grande de personas. Me encantó tanto este momento, todavía no puedo creer que el generador haya durado tanto", narró.

El artista aprovechó sus días en el país practicando surf.

Solo necesitó un generador y unos audífonos sencillos para montar una gran fiesta. El artista vino al país para presentarse en el festival de música electrónica BPM, pero producto de las restricciones sanitarias este fue cancelado a último momento.

Como la fiesta se extendió por tantas horas, la Fuerza Pública de Cóbano tuvo que intervenir.

"No se le hizo parte policial, no hubo detenidos, ellos estaban en una actividad de surf, de parte del Ministerio de Salud, había un aval para continuar con el surf, pero no con la música. Entonces se les indicó que por favor tenían que suspender la música y se habló con la organización", informó el Ministerio de Seguridad Pública.