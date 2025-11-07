El ritual de siete pasos que los islandeses usan para sanar cuerpo y alma frente al mar

En Islandia, el calor nace de la tierra. A solo 15 minutos de Reikiavik, el Sky Lagoon transforma esa energía natural en un refugio frente al océano Atlántico, donde el bienestar y la tradición se funden bajo el cielo boreal.



El spa mantiene sus aguas entre 38 °C y 40 °C gracias al poder geotermal del subsuelo, lo que permite sumergirse incluso en noches heladas. Su experiencia más emblemática es el ritual de siete pasos, inspirado en las antiguas casas de baño islandesas, donde el cuerpo y la mente recorren un viaje de contraste y renovación.



Todo comienza con un baño en la laguna infinita, con vistas directas al mar. Luego llega el impacto del agua fría, que reactiva la circulación. El recorrido continúa con una sauna que ofrece una ventana panorámica al Atlántico y una bruma helada que refresca la piel. Después, una exfoliación con sales volcánicas limpia y revitaliza, antes de pasar a un baño de vapor con aromas naturales. El ritual termina regresando a la calma de la laguna caliente, en un ciclo que simboliza equilibrio y renacimiento.



El espacio se integra al entorno con un diseño que respeta la naturaleza: rocas de basalto, musgo y vegetación volcánica rodean el agua, haciendo que parezca una extensión del paisaje. Sky Lagoon no solo invita a relajarse, sino a reconectarse con la esencia de Islandia: un país que transforma la fuerza de la tierra en arte, bienestar y vida.



Conozca este lugar y el detalle de todos los pasos en el reportaje completo que aparece en la portada.﻿



Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, dos personas podrán vivir esta misma aventura: se rifarán dos boletos para descubrir el país del fuego y el hielo.

