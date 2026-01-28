Uno de cada cuatro ticos continúa indeciso en plena semana electoral

Una cuarta parte del electorado costarricense no sabe por quién votar el próximo 1.° de febrero, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada la mañana de este miércoles.

A pesar de los cambios en el comportamiento desde la convocatoria a los comicios hace cuatro meses, ese grupo de la ciudadanía todavía se mantiene como el segundo más grande, solo por detrás del que apoya a la candidata Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que se estima en un 43,8%.





El 25,9% de indecisos se mantiene apenas por debajo de la intención de voto que acumulan los cinco aspirantes que figuran detrás de la exministra de la Presidencia de la actual administración.

Lo anterior si se considera que Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Ariel Robles del Partido Frente Amplio (PFA), José Aguilar del Partido Avanza (PA) y Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); suman un apoyo que equivale al 26,9%.

Pero la incertidumbre en el electorado es todavía mayor cuando de elegir diputados se trata.





El estudio apunta que el porcentaje de indecisos para los comicios legislativos se coloca en 39,6%, más de 10 puntos porcentuales por encima del apoyo a Pueblo Soberano (29,5%) en las listas de candidatos a congresistas.

La encuesta de este miércoles se elaboró a partir de 1.501 entrevistas telefónicas, efectuadas entre el 20 y el 23 de enero, así como el día 26 de enero. El instrumento tiene un nivel de confianza del 95% y se estima que tiene un error muestral máximo de ±2,5 puntos porcentuales.