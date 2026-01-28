¿Quiénes son los que se mantienen indecisos de cara a las elecciones?

A cinco días de las elecciones del próximo 1.° de febrero, un 25,9% de los costarricenses se declara indeciso.

Ese grupo de personas que todavía no saben por quién votar es el segundo más grande que se extrae de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), solo por detrás del apoyo del 43,8% con el que cuenta la candidata Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

¿Pero cuál es el perfil de esas personas? Para ello, el informe analizó las variables de género, edad, nivel educativo, provincia, sentimiento y preocupación sobre las elecciones. Se utiliza un índice de 0 a 100 en el que los valores mayores se refieren a mayor indecisión.

En el caso de los indecisos, se tiene que la incertidumbre es mayor entre las mujeres y los jóvenes (entre 18 y 34 años), respecto a los hombres y quienes tienen más 35 años.

Asimismo, se extrae que existe un mayor nivel de indecisión entre las personas que cuentan con educación primaria o secundaria, a diferencia de aquellos que tienen estudios universitarios, según el estudio.

El grueso de las personas que todavía no saben a quién apoyar habitan en Guanacaste y Limón.

Pero además, estos ciudadanos sienten tristeza y angustia por los comicios venideros.

Los tres primeros

En esta ocasión, el Centro de Investigación y Estudios Políticos fue más allá y ahondó en los perfiles de los simpatizantes de Laura Fernández, así como sus dos más inmediatos perseguidores: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN, 9,2%); y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Respecto a quienes dicen apoyar a la exministra de la Presidencia, se tiene que los hombres respaldan más su candidatura y que ostenta un mayor apoyo de parte de quienes tienen entre 35 y 53 años.

La intención de votos de la aspirante oficialista es menor entre aquellos que tienen educación universitaria.

El apoyo de Fernández se concentra principalmente en Puntarenas, mientras que es menor en Guanacaste.

Los simpatizantes de la candidata de Pueblo Soberano se sienten principalmente entusiasmados y esperanzados sobre los comicios, así como tranquilas sobre los resultados electorales.

Ahora bien, entre los seguidores del expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se tiene que es más apoyado por mujeres y personas de 55 años o más.

Ramos cuenta con más respaldo de quienes cuentan con estudios universitarios.

El grueso de los que lo apoyan vive en San José, Heredia y Cartago.

Si se analiza el caso de la ex primera dama, es más respaldada por mujeres que por hombres; y, principalmente, por menores de 34 años, en comparación con las de mayor edad.

Los seguidores de Dobles también tienen educación universitaria en su mayoría.

Geográficamente, ese apoyo se concentra en Heredia, Cartago y San José, principalmente.

Los dos aspirantes opositores tienen una mayoría de seguidores que sienten angustia y preocupación hacia las elecciones.



