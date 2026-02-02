PAC volverá al Congreso bajo otra bandera, de la mano de Claudia Dobles

Después de cuatro años borrado del panorama político, el Partido Acción Ciudadana (PAC) consiguió su regreso a la Asamblea Legislativa.

Lo hizo a través de una coalición, acordada el 18 de julio anterior con el Partido Agenda Democrática Nacional (ADN).

Esa alianza fue liderada por la ex primera dama Claudia Dobles, quien se aseguró una curul en la próxima integración del Congreso, según la sétima corte oficial (81,2%).

Aunque la bandera rojiamarilla no volverá a verse oficialmente en Cuesta de Moras, lo cierto es que la diputada entrante proviene de Acción Ciudadana.

Valga recordar que, el 20 de setiembre pasado, esa agrupación eligió a quienes integrarían las papeletas de candidatos junto a Agenda Democrática Nacional.

La coalición pactada entre los partidos, que fue debidamente oficializada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), estipuló previamente los puestos que tendría cada agrupación en las listas de candidatos a parlamentarios.

En todas las provincias, excepto Cartago, Acción Ciudadana se dejó los primeros lugares, que son los que mayores posibilidades tienen de resultar electos.

Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, la coalición solamente había logrado la elección de Dobles como congresista.