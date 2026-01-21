Indecisos llevarán elecciones al límite: definirán voto hasta la última semana

Un 32% de los costarricenses se mantiene indeciso sobre a quién apoyará en las elecciones del 1.° de febrero próximo, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada la mañana de este miércoles.

Ese grupo es —ni más ni menos— el segundo más grande de cara a los comicios. Sin embargo, ha perdido volumen respecto a aquella fotografía que tomó la misma instancia académica el 22 de octubre pasado, cuando los indecisos eran el 55% del electorado.

Pero ese sector llevará al límite las votaciones entrantes, pues quienes lo conforman, aseguran que la definición de a quién van a apoyar la harán hasta en los siete días previos a la elección.

Un 69% de los indecisos indicó que se decidirá durante la semana antes de los comicios, mientras que 30,9% señaló que lo hará hasta el propio 1.° de febrero.

"Los resultados muestran una marcada postergación de la definición electoral", señala el instrumento. "Estos datos sugieren que, para una proporción mayoritaria de este grupo, la decisión de voto se mantiene abierta hasta las etapas finales del proceso electoral", agrega.

La más reciente encuesta coloca en el primer lugar a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) con 40% de la intención de voto. De materializarse esa cifra, Fernández contaría con el apoyo necesario para dejarse la Presidencia de la República en una sola ronda, algo que era impensable para cuando se hizo la convocatoria oficial a elecciones, 1.° de octubre anterior

Su más próximo seguidor es Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con apenas un 8% de respaldo. Le sigue Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con 5%.

Luego aparecen empatados con 4% Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); así como José Aguilar, del Partido Avanza (PA).