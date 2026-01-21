Dos terceras partes de ticos cree que elección puede cambiar en última semana, revela CIEP

El 68,8% de los electores coincide en que, a pesar de la ventaja lograda por la candidata Laura Fernández en la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), la votación del próximo 1.° de febrero todavía no está definida.

Así se desprende de una de las consultas realizadas en ese mismo estudio de opinión, publicado este miércoles.

En esta ocasión, la instancia académica procuró caracterizar las expectativas de los ciudadanos respecto a los comicios.

<span id="selectionBoundary_1769014508932_16051001082503524" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Por ello es que a los entrevistados se les preguntó si consideran que la elección ya tiene un partido ganador claramente definido o si todavía podría cambiar.

De ahí que se pudiera determinar que más de dos terceras partes del electorado cree que el resultado de las votaciones todavía puede cambiar.

Del otro lado se sitúa un 31,2% de los consultados, quienes consideran que la elección ya está definida.

"Estos datos evidencian que una amplia mayoría de las personas aún está expectante del rumbo de la campaña y considera que finalmente será el día de la elección cuando se termine de definir el resultado", subraya el informe.

La más reciente encuesta coloca en el primer lugar a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) con 40% de la intención de voto. De materializarse esa cifra, Fernández contaría con el apoyo necesario para dejarse la Presidencia de la República en una sola ronda, algo que era impensable para cuando se hizo la convocatoria oficial a elecciones, 1.° de octubre anterior.

Su más próximo seguidor es Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con apenas un 8% de respaldo. Le sigue Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con 5%.

Luego aparecen empatados con 4% Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); así como José Aguilar, del Partido Avanza (PA).